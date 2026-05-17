وزارة العمل: يوجد في الأردن 15 ألف عاملة من أوغندا

خبرني - أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الأحد، أن الوزارة لا تتعامل مع أي عاملة تدخل المملكة إلا بعد ورود تقرير يؤكد لياقتها الصحية، مضيفا بأنه لا تدخل أي عاملة إلى بيت أردني إلا بعد التأكد من فحوصاتها خلال دخولها إلى الأردن.

وأضاف، في تصيرحات لقناة "المملكة"، بعد إعلان انتشار السلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا أنه يوجد في الأردن قرابة 15 ألف عاملة أوغندية.

ولفت إلى أنه لا توجد عاملات من جنسية الكونغو.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع وقف استقدام العاملات من أي جنسية كانت، بحسب واقع الحال، حفاظاً على صحة الأردنيين.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن انتشار السلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وقالت المنظمة إن انتشار المرض ليس بالمعايير التي تجعله يمثل جائحة.

كما أفاد وزير الصحة الكونغولي السبت بأنّ سلالة فيروس إيبولا المتفشية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها "معدل فتك مرتفع جدا"، وليس هناك لقاح أو علاج محدد لاحتوائها.

وقال الوزير سامويل-روجيه كامبا خلال مؤتمر صحفي في كينشاسا: "ليس هناك لقاح ضد سلالة بونديبوغيو ولا علاج محددا لها"، لافتا إلى أن "معدل الفتك بسبب هذه السلالة مرتفع جدا وقد يصل إلى خمسين في المئة".