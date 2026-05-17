الأردن يحصد المركزين الثاني والثالث في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي

خبرني - حققت الفرق الأردنية المشاركة في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي في إندونيسيا إنجازا بارزا، بعد حصولها على المركزين الثاني والمركز الثالث في البطولة، وسط منافسة واسعة شارك فيها آلاف الطلبة من مختلف دول العالم.

وبحسب بيان لشركة روبوتنا، المشرفة على مشاركة الوفد الأردني، اليوم الأحد، حصلت مدارس المستوى العالي على المركز الثاني، ومدارس الاحتراف على المركز الثالث، في نتيجة تعكس قدرة الطلبة الأردنيين على المنافسة في واحدة من أبرز المحافل العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والابتكار.

وأكدت الشركة، أن حصول الأردن على المركزين الثاني والثالث عالميا يمثل لحظة فخر وطنية، ويعكس ما يمتلكه الطلبة الأردنيون من مهارات واعدة في الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي في حلول ومشاريع قادرة على المنافسة عالميا.

وتأهلت الفرق المشاركة بعد منافسة قوية ضمن مسابقة أمة الابتكار، التي شارك أكثر من 1200 فريق طلابي، واختيرت هذه الفرق ضمن أفضل عشرة مشاريع على مستوى الأردن، قبل أن تواصل حضورها المميز وتحقق جوائز متقدمة على مستوى العالم.

وتميّزت المشاريع الأردنية بقدرتها على توظيف الذكاء الاصطناعي في حلول عملية وأفكار مبتكرة، عكست وعي الطلبة بقضايا المستقبل، وقدرتهم على تحويل المعرفة التقنية إلى مشاريع منافسة عالميًا.

وحققت الفرق الأردنية المشاركة نتائج مميزة فحصلت فحصلت مدارس الأمم الإبداعية، ومدارس البطريركية اللاتينية على جوائز الاستحقاق المميّز، حصل عدة مدارس على الجائزة البرونزية وهي مدرسة وروضة المدينة الفاضلة، والعقبة الرقمية، والإبداع التربوي، والوطنية الأرثوذكسية، والرائد العربي، والرضوان