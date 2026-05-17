*
الاحد: 17 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • الأردن .. الجرائم الإلكترونية تحذر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات

الأردن .. الجرائم الإلكترونية تحذر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات

  • 17 أيار 2026
  • 17:14
الأردن الجرائم الإلكترونية تحذر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات

خبرني  - جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذيرهما من رسائل احتيالية توهم مستقبليها بأنها روابط لدفع المخالفات المرورية، بحجة تجنّب مضاعفة قيمتها أو فرض غرامات إضافية.

وأكدت الجهتان أن هذه الرسائل الوهمية تصل إلى الهواتف المحمولة مدّعية صدورها عن جهات رسمية، وتدعو المواطنين إلى المسارعة لدفع المخالفات عبر الدخول إلى رابط مرفق داخل الرسالة.

وأهابت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف، واعتبارها رسائل احتيالية، مشددتين على أن حذفها فورًا هو الإجراء الأمثل لتجنّب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مع ضرورة الاعتماد على المواقع الرسمية المعروفة لإتمام مثل هذه المعاملات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة
مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة
  • 2026-05-17 15:18
وفاة شخص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة
وفاة شخص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة
  • 2026-05-17 10:34
الأردن.. ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 182 كم/ساعة
الأردن.. ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 182 كم/ساعة
  • 2026-05-17 10:28
10 إصابات اثر انقلاب (بك اب) في وادي رم
10 إصابات اثر انقلاب (بك اب) في وادي رم
  • 2026-05-16 16:47
جريمة جنوب عمّان.. ماذا قال الطب الشرعي وما الذي كشفته التحقيقات؟
جريمة جنوب عمّان.. ماذا قال الطب الشرعي وما الذي كشفته التحقيقات؟
  • 2026-05-16 14:26
وفاة و9 إصابات إثر تصادم بين (بكب) و5 دراجات نارية في المفرق - فيديو
وفاة و9 إصابات إثر تصادم بين (بكب) و5 دراجات نارية في المفرق - فيديو
  • 2026-05-15 22:54