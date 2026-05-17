الأردن .. الجرائم الإلكترونية تحذر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات

خبرني - جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذيرهما من رسائل احتيالية توهم مستقبليها بأنها روابط لدفع المخالفات المرورية، بحجة تجنّب مضاعفة قيمتها أو فرض غرامات إضافية.

وأكدت الجهتان أن هذه الرسائل الوهمية تصل إلى الهواتف المحمولة مدّعية صدورها عن جهات رسمية، وتدعو المواطنين إلى المسارعة لدفع المخالفات عبر الدخول إلى رابط مرفق داخل الرسالة.

وأهابت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف، واعتبارها رسائل احتيالية، مشددتين على أن حذفها فورًا هو الإجراء الأمثل لتجنّب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مع ضرورة الاعتماد على المواقع الرسمية المعروفة لإتمام مثل هذه المعاملات.