بدء تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

خبرني - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، أن جميع الحجاج الأردنيين وصلوا إلى المدينة المنورة "بخير وسلامة"، فيما بدأت أولى عمليات تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة بنجاح.

وقال الخلايلة، إن الوزارة تتابع أوضاع الحجاج ميدانيا من خلال كوادرها الموجودة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيرا إلى أن أولى دفعات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب الـ48 تم تفويجها إلى مكة خلال اليوم.

وأضاف أن غالبية الحجاج الأردنيين سيغادرون المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة يوم غد، ضمن خطة تفويج منظمة تشرف عليها كوادر وزارة الأوقاف والبعثة الإدارية.

وأوضح الخلايلة أن كوادر الوزارة موجودة بالفعل في مكة المكرمة لاستقبال الحجاج الأردنيين؛ وتأمين وصولهم وإقامتهم، مؤكدا أن عمليات التفويج تسير "وفق الخطة المعدة".

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، بين الخلايلة أن هناك حالة مرضية واحدة فقط لحاج مسن يتلقى العلاج في أحد مستشفيات المدينة المنورة، واصفا حالته بالجيدة، متوقعا خروجه من المستشفى قريبا، مشيرا إلى أنه يرافقه أحد أقاربه القادمين من منطقة تبوك.

وأشار إلى تسجيل 3 حالات مرضية بين الحجاج، جرى التعامل معها ومعالجتها داخل مستشفيات المدينة.

وشدد الخلايلة على أن أوضاع الحجاج الأردنيين "مطمئنة"، مؤكدا أن الجميع بخير وصحة وسلامة، وأن الوزارة تواصل متابعة شؤونهم على مدار الساعة.