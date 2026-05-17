تكثيف الاستعدادات لانطلاق مهرجان جرش

خبرني - بحثت الجهات المعنية خلال اجتماع عقد في بلدية جرش الكبرى، الاستعدادات المتواصلة لانطلاق فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وسبل تعزيز الجاهزية اللوجستية والتنظيمية، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن جاهزية متكاملة تواكب حجم الحدث وأهميته.

وأكد محافظ جرش مالك خريسات أهمية مهرجان جرش باعتباره حدثا وطنيا وثقافيا بارزا يعكس صورة الأردن الحضارية، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات لإنجاح فعاليات الدورة الـ40، ورفع مستوى الجاهزية على مختلف المستويات، بما يضمن خروج الحدث بأبهى صورة تنظيمية، ويعزز مكانة محافظة جرش كحاضنة للتاريخ والثقافة والسياحة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين أن البلدية تضطلع بدور محوري في تقديم الخدمات خلال فترة المهرجان، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الجوانب الخدمية واللوجستية، ضمن خطة متكاملة تشمل أعمال النظافة والصيانة والتجهيز ورفع كفاءة الخدمات العامة بشكل يومي قبل المهرجان وخلاله وبعد انتهائه، بما يضمن جاهزية المدينة واستمرارية العمل.

وأشار بني ياسين إلى أن العمل البلدي يعتمد على منظومة لجان متكاملة تعمل تحت مظلة البلدية، تشمل لجنة الخدمات، واللجنة اللوجستية، واللجنة المحلية، ووحدة تمكين المرأة، واللجنة الثقافية، ولجنة الفنون التشكيلية، إضافة إلى لجان الإعلام والخيمة والإدارة، بما يحقق تكاملاً مؤسسياً يدعم الجوانب الخدمية والثقافية والميدانية والإعلامية خلال المهرجان.

وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار بحث بنود العمل والتنسيق المشترك، والوقوف على حجم المهام الملقاة على عاتق البلدية، لضمان نجاح المهرجان بالشكل الذي يليق بمدينة جرش ومكانتها التاريخية والثقافية.

بدوره، أكد مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن المهرجان يشكل رافعة اقتصادية مهمة لمحافظة جرش، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحريك عجلة الدخل لدى أبناء المجتمع خلال فترة انعقاده.

وأشار الخضير إلى أن الدورة الأربعين تأتي في سياق استثنائي يتطلب جهدا مضاعفا، وتنسيقا عاليا لإخراج الفعاليات بما يليق بمكانة المهرجان ورسالة الأردن الثقافية، وبما يعزز الأثر الاقتصادي الإيجابي على المجتمع المحلي، مؤكداً أن العمل المشترك بين مختلف المؤسسات يشكل الضامن الأساسي لنجاحه واستمراريته.

وجرى خلال الاجتماع بحث الجوانب الخدمية والميدانية لمواقع الفعاليات، ومناقشة بنود الاتفاقية المزمع توقيعها بين بلدية جرش الكبرى وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والأمنية والخدمية؛ لضمان تكامل الجهود ورفع كفاءة العمل خلال فترة المهرجان.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة التحضيرات المتواصلة التي تشهدها مدينة جرش استعداداً لانطلاق الدورة الأربعين، في إطار نهج تشاركي وتنسيق ميداني مستمر بين مختلف الجهات، بما يعزز الجاهزية الشاملة ويرسخ مكانة المهرجان كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة، ويجسد صورة المدينة كمنارة للتاريخ والثقافة والهوية.