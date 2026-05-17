عملية صينية أمريكية إماراتية تسفر عن تفكيك شبكة احتيال في دبي

خبرني  - أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أن الشرطة من الصين والولايات المتحدة والإمارات فككت شبكة احتيال في مجال الاتصالات في مدينة دبي، واعتقلت 276 مشتبها بهم.

وذكرت وزارة الأمن الصينية على صفحتها على تطبيق "وي تشات"، أنه خلال العملية المشتركة، وهي الأولى من نوعها التي تنفذ بثلاث جهات، تم القضاء على 9 مواقع كان المجرمون ينشطون فيها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجرمين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لبناء علاقات عاطفية مع ضحاياهم، وكسب ثقتهم، ثم إقناعهم بالاستثمار في مشاريع العملات الرقمية التي تدعي أنها ذات عائد مرتفع.

وأكدت أن تفكيك هذه الشبكة الاحتيالية يعد "نتيجة مهمة للتعاون الدولي".

وأضافت أن الشرطة الصينية تخطط لتعميق التعاون مع العديد من الدول في هذا المجال للقبض على الجناة وتحديد مراكزهم الاحتيالية والقضاء عليها.

