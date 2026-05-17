الاحد: 17 أيار 2026
  • 17 أيار 2026
  • 15:53
فيتامين أساسي للجسم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان

خبرني - نشرت صحيفة "The Conversation" تقريرا يربط بين فيتامين B12 وبين زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح معدو التقرير أن فيتامين B12 يعد ضروريا للجسم لأنه يضمن استقرار وظائف الجهاز العصبي، ويشارك في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويصلح الحمض النووي، كما أنه يدعم نمو جميع الخلايا في الجسم، سواء السليمة منها أو تلك التي قد تتحول على خلايا سرطانية، ما دفع العديد من الباحثين لدراسة ما إذا كان تناول جرعات عالية منه لفترات طويلة قد يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية.

ونوه التقرير إلى أن دراسة أجريت عام 2025 كشفت عن وجود علاقة بين فيتامين B12 والإصابة بالسرطان، إذ لوحظ ازدياد مخاطر الإصابة بالسرطان في حالات النقص أو الزيادة لهذا الفيتامين في الجسم، كما تبين لمعدي الدراسة أن مرضى السرطان لديهم معدلات مرتفعة بشكل غير طبيعي من هذا الفيتامين في الدم، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع قد يكون نتيجة المرض وليس سببا له، إذ يمكن للأورام أن تعطل وظائف الكبد المسؤولة عن استقلاب الفيتامين، أو تزيد من مستوى البروتينات التي ترتبط به في الدم.

ووفقا لخبراء الصحة فإنه من شبه المستحيل استهلاك كميات خطيرة من فيتامين B12 من خلال الطعام العادي، لكن المخاطر تكمن في الاستهلاك غير المنضبط له عبر المكملات الغذائية، لذلك من الضروري مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة قبل تناول تلك المكملات.

