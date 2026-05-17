منصّة زين للإبداع تدعم منتدى (تواصل 2026 – رؤىً لفرص الغد)

خبرني - في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها منذ أعوام مع مؤسسة ولي العهد، وضمن جهودها المتواصلة في تنفيذ رؤى وتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بدعم الشباب وتمكينهم وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) دعمها للنسخة الرابعة من منتدى “تواصل 2026” تحت عنوان “رؤىً لفرص الغد”، والذي أُقيمت فعالياته أمس السبت تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وجاء دعم زين للمنتدى انطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكات الوطنية، ودور القطاع الخاص في دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع متطلبات المستقبل والتحوّلات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، كما يندرج هذا الدعم ضمن حرص الشركة على التواجد الفاعل في مختلف الفعاليات الوطنية، لا سيما تلك التي تتيح للشباب مساحة للحوار البنّاء حول الأولويات والفرص والتحديات، وتسهم في بناء فهم مشترك لكيفية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم ضمن اقتصاد ومتطلبات تتغير بوتيرة متسارعة.

واشتملت مشاركة زين في المنتدى على ركن خاص بمنصة زين للإبداع (ZINC)، عرّفت من خلاله الحضور على أعمال المنصّة وأهم الفعاليات والبرامج التي تقدّمها لخدمة الشباب ورياديي الأعمال، كما قدّمت زين خدمة الإنترنت بأعلى السرعات، لضمان جودة الاتصال وتمكين المشاركين من متابعة فعاليات المنتدى بكفاءة عالية، بما يعزز من جودة التغطية الإعلامية والمشاركة الرقمية، ويسهم في إنجاح فعاليات المنتدى.

وشكّل المنتدى مساحة حوارية وطنية لتبادل الأفكار والرؤى حول أبرز التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا وسوق العمل، وانعكاساتها على الفرص المستقبلية للشباب ودور المؤسسات المختلفة في مواكبة هذه المتغيرات، كما تضمّن المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناولت مواضيع مرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والإعلام، والعمل الحر، والتحوّلات المجتمعية، إلى جانب جلسات ناقشت مستقبل القطاعات التقنية الناشئة وفرص الأردن ضمنها.

وشهد المنتدى مشاركة واسعة من القادة وصنّاع القرار وممثلي عدد كبير من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، إلى جانب حضور عدد كبير من الشباب من مختلف محافظات المملكة، ومشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية التي تولّت تغطية فعاليات المنتدى عبر مختلف وسائل الإعلام الأردنية.

يذكر بأن دعم زين للمنتدى يأتي امتداداً لسلسلة من البرامج والمبادرات المشتركة مع مؤسسة ولي العهد، من أبرزها دعم مبادرة “مساحة الصنّاع” – أحد برامج مؤسسة ولي العهد – وبرنامجي “42 عمّان” و”42 إربد”، إلى جانب التعاون المستمر في تطوير برامج ومبادرات تستهدف الشباب في مختلف محافظات المملكة.