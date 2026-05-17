منع 3 صعايدة من دخول السينما بالجلباب يثير ضجة.. ومخرج أسد يعلق

خبرني - أثار أمن إحدى دور السينما في فندق بوسط القاهرة أزمة مؤخراً بعد منع صانع محتوى وفريقه من الدخول لمشاهدة فيلم "أسد" للفنان محمد رمضان بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وكشف صانع المحتوى محمد المطعني، أمس السبت، عن منعه وأفراد من فريقه (بينهم شخص مسن يُدعى "عم خريبش") بحجة أن "الجلاليب غير مسموح بها"، مما أثار استياءً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه أعرب مخرج الفيلم، محمد دياب، عن غضبه الشديد واصفاً ما حدث بـ"الجريمة" والتمييز المرفوض ضد زي مصري أصيل.

وعلق مخرج فيلم "أسد" محمد دياب على واقعة متداولة لمنع مواطنين من دخول فيلمه بدار عرض سينمائية في وسط القاهرة، بسبب ارتدائهم الجلباب"، اليوم الأحد عبر حسابه على "فيسبوك"، معتبراً ما حدث "جريمة"، ولا يحق لأحد منع أي مواطن من الحصول على خدمة أو دخول أي مكان بسبب ملابسه، مؤكداً أن زي الجلباب "مصري خالص لابد من الفخر به".



وتابع دياب: "المفارقة أن يحدث ذلك الأمر مع مواطنين حاولوا دخول فيلم أسد، وهو بالأساس ضد العنصرية، وأدعوهم لحضور الفيلم بصحبتي وأنا أرتدي الجلباب أيضاً. الخطأ مسؤولية دار العرض وليس أسرة الفيلم، ونحن ندين أي تفرقة من أي نوع، ولو لم يحدث اعتذار فلا يشرفنا عرض الفيلم في دور العرض المشار إليها".

يضم فيلم "أسد" نخبة من النجوم بينهم محمد رمضان، وماجد الكدواني، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا. يتولى محمد دياب إخراج العمل الذي كتبه المؤلفون شيرين دياب وخالد دياب.

وكشف المخرج محمد دياب لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" عن استغراق مشروع فيلم "أسد" نحو 6 سنوات من التحضير والتنفيذ. وصف دياب خروج العمل بهذا الحجم بأنه ثمرة مجهود ضخم وتضحيات كبيرة من المشاركين كافة.