هآرتس: 5 مسؤولين إسرائيليين يواجهون أوامر اعتقال من الجنائية الدولية

خبرني - كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية لـ5 مسؤولين إسرائيليين، في حين أعلنت المحكمة أن التقرير المتعلق بإصدار المذكرات "غير دقيق".

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله إن الحديث يدور حول 3 مسؤولين سياسيين واثنين من العسكريين، موضحة أنه لم يُعرف تاريخ إصدار أوامر الاعتقال.

ولم توضح الصحيفة سبب صدور الأوامر، إلا أنها أضافت "حتى الآن، صدرت مذكرتا توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين، هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024″.

وفي ذلك التاريخ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من حرب إبادة بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل أصاب 90% من البنى التحتية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، موقعا آلاف الفلسطينيين بين شهيد وجريح، فضلا عن خرقه للبروتوكول الإنساني، وتوسيع مناطق احتلاله داخل قطاع غزة.

