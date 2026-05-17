جامعة البترا تبحث سبل

خبرني - استعرض ممثلون عن وزارة الشباب سبل "توطين المبادرات الشبابية" وآليات المشاركة في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي"، خلال ندوة توعوية استضافتها جامعة البترا. وناقش اللقاء أنواع المبادرات المجتمعية الهادفة بمشاركة طلبة الجامعة، بما يسهم في تعزيز مساهمتهم في الخدمة العامة وتوسيع نطاق العمل التطوعي المنظم داخل الحرم الجامعي.

وقدّمت مديرة مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في وزارة الشباب ولاء العتوم عرضًا حول أهداف جائزة الحسين بن عبدالله الثاني، ودورها في تحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية. كما تطرقت إلى أهمية الجائزة في مأسسة العمل التطوعي وترسيخ ثقافته كأداة للتنمية، مبينةً أهمية دور الشباب في إطلاق مشاريع تخدم احتياجات المجتمع وتنمّي روح المبادرة والعطاء.

كما استعرض ممثل وزارة الشباب البراء العريقات إجراءات تقديم طلبات "توطين المبادرات"، موضحًا الشروط والمعايير المطلوبة لدعم المشاريع الطلابية وتمكين الشباب من تنفيذ أفكارهم داخل الجامعات. وأكد أن هذه المسارات الإجرائية تهدف إلى توفير مظلة رسمية ودعم فني للمبادرات الريادية، بما يضمن استدامتها وتحويلها من أفكار إلى منجزات على أرض الواقع.

واستقبل عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأستاذ الدكتور إياد الملاح وفد الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون في بناء القدرات القيادية والشبابية للطلبة. وأشار الملاح إلى سعي الجامعة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية الداعمة للريادة، بما يضمن تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لخدمة المجتمع، وتوفير بيئة محفزة لتوطين المبادرات الطلابية الهادفة.