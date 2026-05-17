الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

خبرني - استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء متانة العلاقات بين الأردن وأستراليا وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات، لا سيما العسكرية والأمنية.

وبالحديث عن أبرز المستجدات في المنطقة، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفيرة أستراليا في الأردن باولا غانلي.