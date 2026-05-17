بنفيكا يحسم اتفاقه مع بديل مورينيو

خبرني - اعترف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لأول مرة بتفاوض ريال مدريد الإسباني معه للعودة لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويتولى مورينيو حاليا قيادة فريق بنفيكا البرتغالي بعد رحلة طويلة وحافلة بالعديد من التجارب.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بقيادة ريال مدريد في الموسم الجديد خلفا للمدرب ألفارو أربيلوا.

وتؤكد التقارير أن ريال مدريد تواصل مع مورينيو لتدريب الفريق في ولاية ثانية له بعد فترته الأولى مع النادي الملكي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية ماركو سيلفا المدير الفني لفولهام الحالي سيكون المدرب القادم لبنفيكا.

ويوضح التقرير أن بنفيكا توصل لاتفاق بالفعل مع ماركو سيلفا لتدريب الفريق وسيودع مورينيو الفريق البرتغالي الليلة تمهيدا لخطوة انضمامه لريال مدريد.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الشرط الجزائي البالغة 3 ملايين يورو لبنفيكا ليتعاقد مع مورينيو ووفقا للتقارير فقد توصل المدرب والنادي لاتفاق شفهي بالفعل.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مورينيو وضع بعض الشروط الصارمة من أجل العودة لقيادة ريال مدريد من بينها الحصول على صلاحيات كاملة في اختيار الصفقات والتشكيل ورحيل بعض اللاعبين.

وكان مورينيو قد تولى قيادة ريال مدريد في الفترة بين 2010 إلى 2013.