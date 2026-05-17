*
الاحد: 17 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

‏أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية

  • 17 أيار 2026
  • 14:33
‏أبوظبي حريق إثر هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية

خبرني - أفاد مكتب ‏أبو ظبي الإعلامي اليوم الأحد، باندلاع حريق إثر هجوم بطائرة مسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.
وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي، إن "حريقا اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة الإماراتية النووية في الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل إصابات".

وأضاف: "لا يوجد أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية بعد الحريق الذي اندلع في مولد كهربائي خارج محطة براكة النووية".

وأكد أن "الحريق الذي اندلع خارج محطة براكة النووية لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عملية صينية أمريكية إماراتية تسفر عن تفكيك شبكة احتيال في دبي
عملية صينية أمريكية إماراتية تسفر عن تفكيك شبكة احتيال في دبي
  • 2026-05-17 16:12
الاردن يدين الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة
الاردن يدين الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة
  • 2026-05-17 15:52
بعد عروض الدوري السعودي.. نجم من ريال مدريد يحسم موقفه
بعد عروض الدوري السعودي.. نجم من ريال مدريد يحسم موقفه
  • 2026-05-17 14:31
حريق بمولد خارج محطة براكة النووية في أبو ظبي من دون إصابات
حريق بمولد خارج محطة براكة النووية في أبو ظبي من دون إصابات
  • 2026-05-17 13:38
قطر والسعودية تبحثان أوضاع المنطقة ووقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
قطر والسعودية تبحثان أوضاع المنطقة ووقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
  • 2026-05-17 12:53
تقرير عبري: مصر عززت الدرع الجوي الخليجي
تقرير عبري: مصر عززت الدرع الجوي الخليجي
  • 2026-05-17 11:51