بعد عروض الدوري السعودي.. نجم من ريال مدريد يحسم موقفه

خبرني - كشف نجم ريال مدريد داني كارفخال عن موقفه من اللعب في الدوري السعودي بعد انتهاء مسيرته مع النادي الملكي.

ويحظى كارفخال باهتمام من عدة أندية سعودية وسط تقارير تشير إلى احتمالية رحيله عن ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري خاصة مع اقتراب نهاية عقده.

ووفقا لما ذكرته شبكة "Fichajes" الإسبانية فإن اللاعب يدرك أن إدارة ريال مدريد لا تعتزم تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو المقبل ما يجعله قريبا من مغادرة الفريق بعد مسيرة طويلة داخل أسوار "سانتياغو برنابيو".

وأضافت أن كارفخال رفض نهائيا فكرة الانتقال إلى دوري روشن ليغلق الباب أمام اللعب هناك أو أي دوري آخر بالمنطقة مفضلا دراسة خيارات أخرى لاستكمال مسيرته.

وانضم اللاعب الإسباني إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2013 قادما من باير ليفركوزن الألماني وتبلغ قيمته السوقية نحو 6 ملايين يورو.

وخاض الظهير الإسباني 449 مباراة بقميص ريال مدريد، حقق خلالها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا، إلى جانب 5 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و5 ألقاب في كأس العالم للأندية.