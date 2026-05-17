إطلاق مشروع (ممشى عمّان السياحي) ضمن فعالية عمّان - حوار التراث والإنسان

خبرني - اطلقت أمانة عمّان الكبرى بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، مشروع “ممشى عمّان السياحي” الذي تم تنفيذه كنموذج متقدم للتراث الحضري الذكي الذي يدمج أصالة المكان بالتقنيات الرقمية المعاصرة، برعاية سمو الأميرة دانا فراس.

جاء ذلك خلال فعالية “عمان - حوار التراث والإنسان” التي تم تنظيمها بالشراكة مع المجلس البريطاني لابحاث بلاد الشام و بدعم من ايكوموس الاردن و جمعية تقنيات التراث، بالتزامن مع احتفالات العالم بيوم التراث العالمي.

وتهدف الفعالية الى تحويل المسار الى تجربة تفاعلية حية بشكل يعزز ارتباط المشاركين بالمكان، و تعزيز انتاج محتوى رقمي يروج للمسار و لتراث عمان، الى جانب تأهيل جيل من الشباب المهتم بالتراث وتعزيز المشاركة المجتمعية .

وقالت سمو الأميرة دانا فراس ،رئيسة الجمعية الوطنية للحفاظ على البتراء وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، خلال الحفل الذي اقيم في مركز الحسين الثقافي، أن عمّان مدينة ذات تاريخ عريق، حيث يشكل التراث فيها أساساً للحياة الحضرية، و أن فهم المدينة وتطويرها لا يمكن أن يتحقق دون فهم تاريخها العميق.

وأوضحت أن الدراسات الحضرية الحديثة تؤكد أن الثقافة والتراث عنصران أساسيان في جودة الحياة، إذ تسهم المدن التي تستثمر في تراثها بتحقيق مستويات أعلى من التماسك الاجتماعي والانتماء والمشاركة المجتمعية، فيما تصبح المدن التي تفقد ذاكرتها العمرانية أكثر عرضة للعزلة وفقدان روح المكان.

و أشارت إلى أن التراث في عمّان يمثل بنية تحتية للهوية والانتماء، وأن العمارة التقليدية وأنماط البناء المتدرج على الجبال تشكل حلولاً ذكية ومتكيّفة مع المناخ والتضاريس، وما تزال ملهمة وقابلة للاستفادة منها حتى اليوم.

من جانبه قال نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة أن حماية تراث عمّان مسؤولية وطنية وحضارية، و ان التوجيهات الملكية السامية تؤكد على ضرورة تمكين الشباب والحفاظ على الهوية الوطنية كركيزة أساسية للمستقبل، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين النقابة والأمانة والمجلس البريطاني لأبحاث بلاد الشام وإيكوموس الأردن.

وأكدت نائب مدير المدينة لشؤون الأشغال العامة في امانة عمّان، المهندسة نعمة قطناني، أن الأمانة تنظر إلى التراث العمراني بوصفه أصلاً تنموياً واستراتيجياً ثابتاً، مشيرة إلى التحول النوعي للأمانة نحو “التراث الحضري الذكي” عبر تفعيل 19 مساراً تراثياً وسياحياً تربط المعالم الأثرية بالنسيج الاجتماعي، وتوظيف تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) لربط الزوار بروح المكان.

وقال المهندس محمد أبو زيتون المدير التنفيذي لمشاريع أحياء عمّان والمسارات السياحية، أن ممشى عمّان يعد نموذجاً حياً لمشاريع المسارات السياحية التي تعمل عليها الأمانة ضمن خطتها الاستراتيجية لإحياء وسط المدينة، مشيراً إلى أن المسار صُمم بعناية ليربط المعالم التراثية والأسواق القديمة بنقاط الجذب الحضرية الحديثة، بهدف تنشيط الحراك السياحي وتعزيز الأثر الاقتصادي للمجتمع المحلي

واشتملت الفعالية على جولة ميدانية من مجمع رغدان السياحي وصولاً إلى وسط المدينة ، و زيارة إلى متحف “آرمات عمّان”.

كما تخللها مسابقة لإنتاج مقاطع فيديو ترويجية قصيرة Reels

للمناطق الأثرية شاركت فيها عدة جامعات بهدف إعادة إنتاج هوية عمّان رقمياً بأدوات تكنولوجية حديثة، وتقديمها بمنظور شبابي معاصر ومبتكر

وفي ختام الفعالية كرمت سمو الأميرة دانا فراس بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة، و قامت بتوزيع الجوائز التقديرية عليهم، حيث حصدت جامعة العلوم التطبيقية المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة.

