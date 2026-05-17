المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يباشر أعماله

17 أيار 2026
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة10 يباشر أعماله
باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة/10، الأحد، استقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى" إن الطواقم الإدارية والطبية أكملت كافة التجهيزات اللوجستية والفنية فور وصولها، لضمان أعلى درجات الجاهزية، لمساندة الأشقاء وإدامة عمل الواجب الإنساني بكل كفاءة وانضباط، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وبيّن مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية باشرت تفعيل البروتوكولات العلاجية والتشخيصية بدقة عالية، والبدء في استقبال مئات المراجعين وإدارة الحالات السريرية والحرجة على مدار الساعة، مؤكداً أن المستشفى يضع كافة خبراته العلمية وطاقاته الطبية في خدمة كل مريض لتخفيف معاناتهم الإنسانية، عبر منظومة علاجية شاملة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.

يشار إلى أن المستشفى يضم عيادات متخصصة تشمل عيادة الطب العام، عيادة النسائية والتوليد، عيادة العناية الحثيثة، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة الشرايين، وجراحة الدماغ والأعصاب، وجراحة الأطفال وحديثي الولادة، وجراحة التجميل والحروق، والوجه والفكين، بالإضافة إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة، وأقسام الأشعة والمختبرات والصيدلية والتعقيم التي تعمل وفق أعلى المعايير الطبية.

