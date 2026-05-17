مع إشارات اقتراب عودة الحرب.. كشف شروط واشنطن الـ5.. ورد إيران

خبرني - نشرت وسائل إعلام إيرانية الأحد، تفاصيل الطلبات الأمريكية من إيران خلال المفاوضات، والرد الإيراني عليها.

ووفقا لما نقلته وكالة "فارس" عن رد الولايات المتحدة على مقترحات إيران، فإن 5 شروط رئيسية لواشنطن هي:

1. عدم دفع أي تعويضات أو أضرار من قبل أمريكا.

2. إخراج 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران وتسليمها لأمريكا.

3. بقاء موقع واحد فقط من المنشآت النووية الإيرانية نشطًا.

4. عدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة.

5. ربط وقف الحرب في جميع الجبهات بإتمام المفاوضات.

ويؤكد التقرير أنه حتى في حال تحقق هذه الشروط من قبل إيران، فإن تهديد العدوان الأمريكي والصهيوني سيظل قائما.

ويرى خبراء أن المقترح الأمريكي لا يسعى لحل المشكلة، بل لتحقيق أهداف لم تتمكن واشنطن من تحقيقها خلال الحرب.

في المقابل، تشترط إيران 5 شروط مسبقة لبناء الثقة لأي مفاوضات:

1. إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وخاصة لبنان.

2. رفع العقوبات ضد إيران.

3. تحرير الأموال الإيرانية المجمدة.

4. تعويض الأضرار الناجمة عن الحرب.

5. الاعتراف بحق إيران في السيادة على مضيق هرمز.