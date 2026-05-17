الصناعة والتجارة : 818 شكوى منذ بداية العام وإغلاق 75% من شكاوى نيسان

خبرني - أظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن إجمالي الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان بلغ 818 شكوى، بزيادة نسبتها 123% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 التي سجلت 364 شكوى، ما يعكس تنامي ثقة المواطنين بالقنوات الرقابية.

وفي شهر نيسان وحده، أغلقت المديرية 75% من الشكاوى الواردة، بواقع 194 شكوى من أصل 257، كما حررت مخالفتين ووجهت إخطارين لمنشآت تجارية ضمن جهودها لضبط الأسواق.

وبحسب البيانات، تركزت الشكاوى في قطاعات رئيسية، تصدرها قطاع الكهربائيات بـ204 شكاوى (25%)، تلاه قطاع التجارة الإلكترونية بـ168 شكوى (20%)، ثم السيارات بـ109 شكاوى (13%)، والخدمات بـ67 شكوى (8%).

كما تصدرت قضايا الكفالات والعقود مضمون الشكاوى بنسبة 43% (353 شكوى)، تلتها السلع أو الخدمات المعيبة بنسبة 40% (324 شكوى)، فيما بلغت شكاوى الإعلانات المضللة 81 شكوى (10%).