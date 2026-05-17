تحوّل "شارع القناصة" في سراييفو ومعالم أخرى مثل الأبنية ذات الثقوب نتيجة الرصاص والقذائف، وما كان يعرف بـ"نفق الأمل" - الشريان الرئيسي لإمداد سكان سراييفو خلال الحصار - إلى مواقع تخلّد ذكرى مأساة الحرب.

بدأت حرب البوسنة والهرسك عام 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وإجراء استفتاء على تقسيم يوغوسلافيا، واستمرت حتى نهاية عام 1995.

أخذت الحرب أبعاداً عرقية وطائفية وشارك فيها مسلمو البوسنة والصّرب والقوات الكرواتية.

شهدت الحرب مجزرة سربرنيتسا التي راح ضحيتها نحو 8,000 مسلم من البوسنة بعد اجتياحها على يد الصرب.

وتشير الأرقام إلى مقتل واختفاء أكثر من 100 ألف شخص خلال الحرب. وإلى مقتل أكثر من 11,500 شخص في سراييفو وحدها خلال الحصار.