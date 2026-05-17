رسميا.. ناد إنجليزي يعلن تعاقده مع ألونسو

خبرني - أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع تشابي ألونسو ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق وذلك بداية من الموسم المقبل وبعقد طويل الأمد.

وأكد تشيلسي في بيان عبر موقع النادي الرسمي أنه توصل إلى اتفاق مع ألونسو ليصبح مدربا جديدا للفريق في عقد يمتد لأربع سنوات قادمة حتى نهاية موسم 2030 المقبل.

وجاء تعيين ألونسو كمدير فني لتشيلسي بعد موسم صعب عاشه البلوز وتم تغيير مديرين فنيين وهما إنزو ماريسكا، إضافة إلى ليام روسينيور.

ويدرب تشيلسي في الوقت الحالي بشكل مؤقت كالوم مكفارلين، وسوف يخلفه ألونسو بداية من الموسم الجديد.

وأبدى ألونسو سعادته الكبيرة بتدريب تشيلسي حيث قال: "تشيلسي أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم ويملؤني فخر عظيم بتولي منصب المدير الفني لهذا النادي العريق''.

وأضاف: "من خلال محادثاتي مع مجموعة الملاك والقيادة الرياضية اتضح لي جلياً أننا نتشارك الطموح نفسه نريد بناء فريق قادر على المنافسة باستمرار على أعلى المستويات والفوز بالألقاب''.

وأوضح: "يضم الفريق مواهب رائعة وإمكانيات هائلة وسيكون لي شرف كبير أن أقوده الآن، ينصب التركيز على العمل الجاد وبناء ثقافة الفريق الصحيحة والفوز بالألقاب''.

وأتم بيان تشيلسي: "يتطلع نادي تشيلسي لكرة القدم بثقة إلى المرحلة القادمة بالتعاون مع تشابي ألونسو متحدين في العزم على تحقيق النجاح في ستامفورد بريدج الذي يعد علامة فارقة في تاريخ النادي ومستقبله''.

وسوف يعود ألونسو بذلك إلى التدريب من جديد عقب أشهر قليلة من رحيله عن تدريب ريال مدريد والذي كان في شهر يناير الماضي.

ويمتلك ألونسو مسيرة جيدة كمدرب حيث قاد باير ليفركوزن إلى تحقيق ثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا خلال موسم 2024 في إنجاز غير مسبوق.