قطر والسعودية تبحثان أوضاع المنطقة ووقف إطلاق النار بين إيران وأميركا

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية، بحث هاتفيا مع بن فرحان أوضاع المنطقة ووقف النار بين أمريكا وإيران، معربا عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة لمعالجة الأزمة عبر الحوار.

وشدد بن عبدالرحمن على ضرورة التوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

تأتي هذه المباحثات الهاتفية بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق حراك خليجي وإقليمي أوسع.

فقد اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.