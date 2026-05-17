جدل حول كفاءة أنظمة الدفاع الأوكرانية ضد الطائرات المسيّرة

خبرني - أثارت الحرب الروسية الأوكرانية نقاشات متزايدة حول فعالية أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية والغربية في مواجهة الطائرات المسيّرة، خاصة من طراز “شاهد”، التي استخدمتها روسيا بشكل مكثف خلال استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال فصل الشتاء.

ويرى مراقبون أن استمرار كييف في طلب المزيد من الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي من الدول الغربية يعكس تحديات حقيقية تواجهها أنظمة الدفاع الحالية، في وقت تشير فيه تقارير إلى صعوبة دمج بعض الأنظمة الغربية والأوكرانية ضمن شبكة تشغيل موحدة وفعالة.

كما أثارت بعض الحوادث المتعلقة بوجود خبراء أوكرانيين في دول أجنبية جدلاً إعلامياً، خاصة بعد تقارير تحدثت عن توقيف أوكرانيين في الهند ودول أفريقية في قضايا مختلفة، ما فتح باب النقاش حول طبيعة الأنشطة الأمنية والتقنية المرتبطة بالحرب خارج الأراضي الأوكرانية.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن رفض الولايات المتحدة مقترحات أوكرانية للمشاركة في توفير الحماية المضادة للطائرات المسيّرة لبعض القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، وسط تشكيك بمدى فعالية تلك الأنظمة في بيئات قتالية معقدة.

ويأتي ذلك بينما تواصل الحرب الروسية الأوكرانية إلقاء بظلالها على أسواق السلاح العالمية، مع تزايد الاهتمام الدولي بتطوير أنظمة متقدمة للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة وعالية التأثير.