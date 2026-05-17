حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن إيران ستواجه "وقتاً سيئاً للغاية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام قريباً، مؤكداً أن طهران "لديها مصلحة في إبرام اتفاق".

وفي سياق التصعيد، أطلق ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يُعتقد أنه تهديداً مبطناً، وصف فيه حالة الهدوء الحالية في الشرق الأوسط بأنها "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، وذلك بالتزامن مع تقارير تحدثت عن مشاورات يجريها مع كبار مساعديه بشأن احتمال استئناف الضربات الجوية ضد إيران.

جاء ذكل من خلال صورة أنشأها الرئيس الأمريكي بالذكاء الاصطناعي نشرها على منصة تروث سوشل، يقف فيها على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وبجانبه أميرال في البحرية الأمريكية، وتحيط بهما مياه هائجة وبرق، مع ظهور سفن إيرانية في الخلفية.

وجاء في الرسالة المرافقة للصورة: "لقد كان الهدوء الذي يسبق العاصفة"، وهي رسالة يمكن اعتبارها تحذيراً لإيران، خاصة بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترمب على وشك اتخاذ قرار حاسم بشأن إيران، في وقت يضع فيه كبار مساعديه خططاً لاستئناف الضربات الجوية إذا قرر كسر الجمود الدبلوماسي باستخدام القوة العسكرية.

ولا يزال وقف إطلاق النار الهشّ المعلن في 8 أبريل/نيسان قائماً في الشرق الأوسط، لكن التوترات بشأن مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي، لا تزال مستمرة، ما دفع ترمب إلى عقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات مع قادة العالم في الأيام السابقة.

وفي هذا السياق، نشر البيت الأبيض عبر منصة إكس صورة أخرى مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، ظهر فيها ترمب بهيئة (جيمس بوند) وخلفه عبارة "سنجعل أمريكا عظيمة مجدداً"، من دون توضيح الرسالة المقصودة من نشرها، غير أن شخصية "جيمس بوند" ترتبط في الأذهان بالعمليات الاستخبارية والمهام السرية الحساسة في أفلام السينما.

حراك دبلوماسي في باكستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن طهران وواشنطن ودول الإقليم تثق بباكستان، وأن إسلام آباد تواصل سعيها لتحقيق سلام دائم.

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قال شهباز شريف، في إشارة إلى الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات: "السلام لا يتحقق بسهولة. يجب التحلي بالصبر والحكمة والقدرة على دفع الأمور قدماً في أصعب الظروف".