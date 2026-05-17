  • 17 أيار 2026
  • 12:34
الإفتاء الأردنية توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط

خبرني  -  أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط.

وقالت الإفتاء في ردها المنشور على موقعها الإلكتروني، إنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يستحب فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها.

وأضافت أنه إذا كان ذلك يؤدي إلى تقصير الشخص في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).

وأشارت الإفتاء إلى أن الأضحية تصح  ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خصوصا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم.

وتاليا نص السؤال والجواب  : 

السؤال:

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).

كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم
 

