تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركة الغدير

خبرني - في خطوةٍ تعكس التزام جامعة عمان العربية المتواصل بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وقّعت الجامعة اتفاقية تعاون مع شركة الغدير بهدف تعزيز مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج التدريب الميداني داخل الشركة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام خريجي الجامعة للالتحاق بالوظائف المتوفرة لدى الشركة في عدد من التخصصات الحيوية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية ورفع كفاءتهم التنافسية، وتشمل الاتفاقية تخصصات الجامعة وهي : العلوم اللوجستية وإدارة سلاسل التزويد، إدارة الموارد البشرية، المحاسبة، التمويل والتكنولوجيا المالية، التسويق الرقمي، إدارة الأعمال، وذلك في إطار سعي الجانبين إلى بناء شراكة فاعلة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، حيث وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وعن شركة الغدير مديرها العام السيد أنس الكيلاني ، وبحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة، والدكتور مطيع الشبلي مدير وحدة الربط مع سوق العمل ، والسيد انس كاسو مساعد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة عمان العربية ، والسيد عمر الكيلاني مدير المبيعات والأدارة اللوجستية في شركة الغدير.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الوديان على أهمية هذه الاتفاقية في دعم رؤية جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى بشكل مستمر إلى توفير فرص تدريب وتأهيل نوعية لطلبتها مما يمكنهم من اكتساب الخبرات العملية التي تتوائم مع احتياجات سوق العمل وتسهم في تعزيز فرص تشغيلهم بعد التخرج.

من جانبه أعرب السيد الكيلاني عن اعتزاز شركة الغدير بالتعاون مع جامعة عمان العربية، مؤكداً أن الشركة تؤمن بأهمية الاستثمار في الكفاءات الشابة، وتسعى إلى توفير بيئة تدريب عملية متقدمة تتيح للطلبة والخريجين تطوير مهاراتهم المهنية واكتساب الخبرات التطبيقية اللازمة في مختلف المجالات التي تعمل بها الشركة.

بدوره بين الدكتور الشبلي إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود وحدة الربط مع سوق العمل في جامعة عمان العربية لتعزيز فرص التدريب والتشغيل أمام الطلبة والخريجين، مبيناً أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة يسهم في بناء جسور فعالة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، ويعزز من تنافسية خريجي الجامعة في مختلف القطاعات.