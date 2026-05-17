*
الاحد: 17 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركة الغدير

  • 17 أيار 2026
  • 12:23
تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركة الغدير

خبرني  -  في خطوةٍ تعكس التزام جامعة عمان العربية المتواصل بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وقّعت الجامعة اتفاقية تعاون مع شركة الغدير بهدف تعزيز مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج التدريب الميداني داخل الشركة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام خريجي الجامعة للالتحاق بالوظائف المتوفرة لدى الشركة في عدد من التخصصات الحيوية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية ورفع كفاءتهم التنافسية، وتشمل الاتفاقية تخصصات الجامعة وهي : العلوم اللوجستية وإدارة سلاسل التزويد، إدارة الموارد البشرية، المحاسبة، التمويل والتكنولوجيا المالية، التسويق الرقمي، إدارة الأعمال، وذلك في إطار سعي الجانبين إلى بناء شراكة فاعلة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي،  حيث وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وعن شركة الغدير مديرها العام السيد أنس الكيلاني ، وبحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة، والدكتور مطيع الشبلي مدير وحدة الربط مع سوق العمل ، والسيد انس كاسو مساعد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة عمان العربية ، والسيد عمر الكيلاني مدير المبيعات والأدارة اللوجستية في شركة الغدير.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الوديان على أهمية هذه الاتفاقية في دعم رؤية جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى بشكل مستمر إلى توفير فرص تدريب وتأهيل نوعية لطلبتها مما يمكنهم من اكتساب الخبرات العملية التي تتوائم مع احتياجات سوق العمل وتسهم في تعزيز فرص تشغيلهم بعد التخرج.

من جانبه أعرب السيد الكيلاني عن اعتزاز شركة الغدير بالتعاون مع جامعة عمان العربية، مؤكداً أن الشركة تؤمن بأهمية الاستثمار في الكفاءات الشابة، وتسعى إلى توفير بيئة تدريب عملية متقدمة تتيح للطلبة والخريجين تطوير مهاراتهم المهنية واكتساب الخبرات التطبيقية اللازمة في مختلف المجالات التي تعمل بها الشركة.

بدوره بين الدكتور الشبلي إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود وحدة الربط مع سوق العمل في جامعة عمان العربية لتعزيز فرص التدريب والتشغيل أمام الطلبة والخريجين، مبيناً أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة يسهم في بناء جسور فعالة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، ويعزز من تنافسية خريجي الجامعة في مختلف القطاعات.

تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركة الغدير
تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركة الغدير
تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركة الغدير
تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركة الغدير

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركتي الأصايل وتواصيف
تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركتي الأصايل وتواصيف
  • 2026-05-17 12:21
كلية الأعمال في (عمان العربية) تستضيف خبيراً في التكنولوجيا المالية لتعزيز معارف الطلبة في الدفع الرقمي
كلية الأعمال في (عمان العربية) تستضيف خبيراً في التكنولوجيا المالية لتعزيز مع...
  • 2026-05-17 12:16
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة تدريبية بعنوان (مهارات التعلم مدى الحياة) لتعزيز جاهزية خريجيها لسوق العمل
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة تدريبية بعنوان (مهارات التعلم مدى الحي...
  • 2026-05-17 12:13
الدكتور ناصر إبراهيم خريسات.. مسيرة نجاح تُتوَّج بالدكتوراه في إدارة الأعمال
الدكتور ناصر إبراهيم خريسات.. مسيرة نجاح تُتوَّج بالدكتوراه في إدارة الأعمال
  • 2026-05-16 23:55
اول مؤتمر علمي وبحثي في جامعة ابن سينا
اول مؤتمر علمي وبحثي في جامعة ابن سينا
  • 2026-05-16 11:46
تعاون استراتيجي بين “الشرق الأوسط” ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لإطلاق مسار بحثي استشرافي
تعاون استراتيجي بين “الشرق الأوسط” ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأ...
  • 2026-05-15 11:23