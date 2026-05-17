تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية وشركتي الأصايل وتواصيف

خبرني - وقّعت جامعة عمان العربية اتفاقيتي تعاون مع شركة الأصايل وشركة تواصيف بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب الميداني والتأهيل المهني، بما يسهم في تنمية مهارات طلبة الجامعة ورفع جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل، حيث تأتي هاتين الاتفاقيتين في إطار سعي الجامعة إلى توسيع شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير فرص تدريب عملية للطلبة ضمن بيئات عمل احترافية، إضافة إلى تعزيز فرص التوظيف لخريجي الجامعة في عدد من التخصصات الإدارية والتقنية والمهنية، ووقع الاتفاقيتين عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان ، وعن شركة الأصايل وشركة تواصيف السيد محمد الرواشدة المدير العام ، وبحضور كلّ من : الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال ، والدكتور مطيع الشبلي مدير وحدة الربط مع سوق العمل.

حيث تهدف الاتفاقيتان إلى توفير فرص تدريب ميداني لطلبة الجامعة ضمن مجالات التسويق، وخدمة العملاء، والمحاسبة، والموارد البشرية، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال، ومجال الشبكات، إلى جانب فتح المجال أمام استقطاب الكفاءات المتميزة من خريجي الجامعة للعمل لدى الشركتين.

وخلال توقيع الاتفاقية أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم توجه الجامعة نحو تعزيز التعليم التطبيقي وربط الطلبة بمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على توفير فرص تدريب نوعية تسهم في صقل مهارات الطلبة وإعدادهم مهنياً بما يتوائم مع التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات.

من جهته بين السيد الرواشدة بأن شركة الأصايل تعمل في مجال منتجات التجميل والعناية الشخصية والتجارة الإلكترونية، وتضم عدداً من الإدارات والتخصصات المرتبطة بالتسويق، وخدمة العملاء، والمحاسبة، والموارد البشرية، والخدمات اللوجستية، وإدارة التجارة الإلكترونية، إلى جانب مجالات الشبكات والدعم التقني ، فيما تُعد شركة تواصيف من الشركات العاملة في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية في الأردن، وتوفر فرصاً تدريبية وعملية في مجالات إدارة المطاعم، وخدمة العملاء، والتسويق، والموارد البشرية، والمحاسبة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تشغيل الأنظمة التقنية والشبكات المرتبطة بإدارة العمليات والخدمات ، مُعرباً عن اعتزاز شركتي الأصايل وتواصيف بالتعاون مع جامعة عمان العربية، ومؤكداً أن الشركتان تؤمنان بأهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية، وتسعيان إلى توفير بيئة تدريب عملية تساعد الطلبة والخريجين على اكتساب الخبرات المهنية والتطبيقية التي تؤهلهم للنجاح في سوق العمل.

بدوره أشار الدكتور الشبلي إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود وحدة الربط مع سوق العمل لتعزيز فرص التدريب والتشغيل أمام الطلبة والخريجين، مبيناً أن التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص يسهم في بناء شراكات فاعلة تدعم موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزز من تنافسية خريجي الجامعة.