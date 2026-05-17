الاحد: 17 أيار 2026
كلية الأعمال في (عمان العربية) تستضيف خبيراً في التكنولوجيا المالية لتعزيز معارف الطلبة في الدفع الرقمي

  • 17 أيار 2026
  • 12:16
خبرني  - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الجانب التطبيقي وربط المساقات الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، استضافت كلية الأعمال في الجامعة الدكتور علاء نشيوات الرئيس التنفيذي لمحفظة (UWallet) ورئيس جمعية المهارات الرقمية، وذلك ضمن محاضرة علمية متخصصة أُقيمت بإشراف الدكتور رعد الصمادي رئيس قسم التمويل، والدكتورة نبال المعايطة عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال.

وقدّم الدكتور نشيوات عرضاً شاملاً ومتكاملاً حول قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) وخدمات الدفع الرقمي، تناول فيه أبرز التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع ودوره المحوري في دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مستويات الشمول المالي، كما استعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية المستخدمة في الأنظمة المالية الرقمية، وآفاق النمو المستقبلية للقطاع، إضافةً إلى الفرص المهنية الواعدة التي يتيحها أمام الطلبة والخريجين، بما يسهم في تعزيز وعيهم وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة بكفاءة واحترافية، وتطرق الدكتور نشيوات أيضاً إلى دور حلول الدفع الرقمي في تطوير الخدمات المالية، مستعرضاً أبرز الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية، حيث أتاح اللقاء لطلبة كلية الأعمال فرصة التفاعل المباشر وطرح تساؤلاتهم ومداخلاتهم، الأمر الذي أسهم في تعميق فهمهم للتطبيقات العملية وربط معارفهم الأكاديمية بالواقع العملي ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار حرص كلية الأعمال في جامعة عمان العربية على تمكين طلبتها في مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتنمية مهاراتهم في المجالات الحديثة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية ورفع قدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وإكسابهم المعارف التطبيقية التي تدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

 

 

