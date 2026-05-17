كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة تدريبية بعنوان (مهارات التعلم مدى الحياة) لتعزيز جاهزية خريجيها لسوق العمل

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تعزيز التواصل بين طلبتها وخريجيها، وضمن جهود كلية الأعمال الهادفة إلى تمكين الشباب والخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل في ظل التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، نظمت كلية الأعمال ورشة تدريبية لخريجي قسم التمويل بعنوان: "مهارات التعلم مدى الحياة" قدمتها الدكتورة نبال المعايطة عضو هيئة التدريس في الكلية.

وتناولت الورشة مفهوم التعلّم مدى الحياة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النجاح المهني والشخصي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، حيث سلّطت الضوء على أهمية التطوير المستمر للذات، واكتساب المهارات الحديثة، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، إلى جانب تنمية قدرات التعلّم الذاتي وإدارة الوقت والتكيّف مع التطورات التقنية والمهنية المعاصرة، كما اشتملت الورشة على مجموعة من التطبيقات العملية والنماذج التفاعلية التي هدفت إلى مساعدة الخريجين في بناء خطط تطوير شخصية ومهنية واضحة وفعّالة، تسهم في تعزيز تنافسيتهم، وتمكينهم من مواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتجددة بكفاءة واقتدار، وأكدت الدكتورة المعايطة على أهمية الاستثمار في المعرفة والتطوير المستمر للمهارات، باعتبارهما من أبرز الركائز الأساسية لبناء مسيرة مهنية ناجحة ومستدامة، مشيرةً إلى أن التدريب والتعلّم المتواصل يسهمان في تعزيز فرص التميز والابتكار، ويدعمان قدرة الأفراد على تحقيق التطور والنمو على المستويين الشخصي والمهني.

وبهذا الصدد بيّنت الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال في جامعة عمان العربية أن الكلية تحرص بشكل مستمر على تنظيم الورش والبرامج التدريبية النوعية التي تسهم في إعداد الطلبة والخريجين وتأهيلهم بالمهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل الحديث، مشيرةً إلى أن تعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتطوير القدرات المهنية والشخصية يُعد من أولويات الكلية في إطار رؤيتها الهادفة إلى تخريج كفاءات قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة محليًا وإقليميًا، وأضافت أن كلية الأعمال تسعى إلى ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي من خلال استضافة الخبراء والمختصين وتنفيذ الأنشطة التفاعلية التي تنمّي مهارات القيادة والتفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي، بما ينعكس إيجابًا على جاهزية الطلبة لبناء مسارات مهنية ناجحة ومستدامة.