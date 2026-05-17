بعد اتهامها بالخيانة مع فينيسيوس جونيور.. العارضة البرازيلية ترد

خبرني - أثار انفصال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني عن مواطنته فيرجينيا فونسيكا ردود فعل واسعة في الساعات القليلة الماضية خاصة مع اتهامه بالخيانة مع عارضة أخرى.

وكتبت فيرجينيا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام: "سأسمح لنفسي دائما أن أعيش شيئا حقيقيا دون خوف دون حسابات".

وتابعت عن علاقتها مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد: "خلال الفترة التي كنا فيها معا كرست نفسي كثيرا كما أفعل مع كل شيء أنوي القيام به في حياتي".

وتحدثت فيرجينيا قائلة: "طوال حياتي تعلمت ألا أساوم أبدا على ما أراه غير قابل للتفاوض لذلك عندما لا يعود شيء ما منطقيًا بالنسبة لي أفضل أن أنهيه بنضج ومودة بدلا من الاستمرار فيه بلا جدوى اليوم اخترنا احترام طريقة كل منا".

ونشرت قناة برازيلية صورا لفينيسيوس مع زميله إيدير ميليتاو وهما يجلسان مع عارضتي أزياء من البرازيل وهما برونا بينييرو وجيسيكا دي باولا في مطعم شهير بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وارتبط فينيسيوس في الساعات الماضية باتهامات متناثرة حول تورطه في خيانة فيرجينيا مع عارضة الأزياء البرازيلية برونا بينييرو.

ولكن برونا كسرت حاجز الصمت وتحدثت عبر قناة REDE البرازيلية عن هذه المقابلة التي جمعتها بنجم ريال مدريد وحقيقة ارتباطهما قائلة: "الأمر لا يزيد عن كونها رحلة سياحية للاحتفال بعيد ميلادي وذهبت إلى مدريد لهذا السبب وكل ما قيل حول علاقتي بنجم ريال مدريد شائعات وأكاذيب أطالب الجميع باحترامي واحترام عائلتي وعدم ترديد مثل هذه الأكاذيب".\وكان الثنائي فينيسيوس وفيرجينيا أعلنا رسميا ارتباطهما في أكتوبر 2025، قبل أن تنتشر لاحقا تكهنات حول دخول علاقتهما في "منعطف حرج".