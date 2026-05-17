رد فعل عمرو أديب بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

خبرني - خسر الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتفاعل الإعلامي عمرو أديب المعروف بتشجيعه للزمالك مع ركلة جزاء محمد شحاتة الضائعة بحالة من الحسرة ووضع يديه فوق رأسه عقب نهاية المباراة.

وقال أديب عبر قناة MBC MASR إن كرة القدم في العالم كله مكسب وخسارة إلا في حالة الزمالك فهي لا تعني سوى الخسارة فقط.

وأضاف: "كل حزني على جماهير الزمالك التي دعمت الفريق الأبيض بقوة منذ ساعات طويلة".

وفاز اتحاد العاصمة بلقاء الذهاب بنتيجة 1-0 مساء السبت الماضي بينما حقق الزمالك الفوز بالنتيجة ذاتها مساء أمس السبت في إستاد القاهرة.