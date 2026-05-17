الاحتلال يواصل خروقاته في غزة وسط قصف مدفعي وإطلاق نار متواصل

خبرني - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، خروقاتها واعتداءاتها المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال المتمركزة قرب المناطق الحدودية شرق وجنوب المدينة.

كما شهدت المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، قصفا مدفعيا كثيفا.

وفي مدينة غزة، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه سواحل المدينة، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.