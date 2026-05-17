في حدث نادر.. فريق كرة القدم النسائي الكوري الشمالي يصل إلى كوريا الجنوبية

خبرني - وصل فريق كرة القدم النسائي الكوري الشمالي اليوم الأحد إلى كوريا الجنوبية ليصبح أول فريق رياضي كوري شمالي يزور الجنوب منذ أكثر من 7 سنوات.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن فريق نادي "نيغوهيانغ" للسيدات، الذي يتخذ بيونغ يانغ مقرا له، وصل إلى مطار إنتشون الدولي غرب سيئول، بعد ظهر اليوم.

ويضم الفريق 39 فردا، بما في ذلك 27 لاعبة و12 فردا من الطاقم، وفقا لوزارة الوحدة الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن يواجه النادي الكوري الشمالي نادي "سوون" للسيدات من كوريا الجنوبية في مباراة نصف النهائي في مجمع سوون الرياضي، في مدينة سوون الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب سيئول، ضمن دوري أبطال آسيا للسيدات التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتعد هذه الزيارة أول ظهور لفريق رياضي كوري شمالي في كوريا الجنوبية منذ أكثر من 7 سنوات، كما تعد أول زيارة لفريق كرة قدم نسائي كوري شمالي منذ دورة الألعاب الآسيوية في إنتشون بكوريا الجنوبية عام 2014.

وغادر الفريق الكوري الشمالي بيونغ يانغ في 12 مايو إلى بكين، حيث قام بالتدرب بالقرب من السفارة الكورية الشمالية لدى الصين، قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية اليوم.