هل تؤخر المكملات شيخوخة البشرة فعلاً بعد الأربعين؟

خبرني - تحولت المكملات الغذائية في السنوات الأخيرة إلى جزء أساسي من روتين العناية بالبشرة لدى كثيرات بعد الأربعين، لكن خلف هذا الانتشار الواسع، يطرح أطباء الجلد والباحثون سؤالاً أكثر تعقيداً: هل تستطيع هذه المكملات فعلاً الحفاظ على شباب البشرة، أم أن تأثيرها أقل مما يتم الترويج له؟

الحقيقة أن العلم لا يقدم إجابة واحدة حاسمة، فبعض الدراسات الحديثة تشير إلى تحسن ملحوظ في الترطيب والمرونة وتقليل الخطوط الدقيقة، فيما تظهر أبحاث أخرى أن النتائج مبالغ فيها. وبين التفاؤل والحذر، يبدو أن دور هذه المنتجات أكثر تعقيداً من مجرد "محاربة التجاعيد".



ماذا يحدث بعد الأربعين؟

مع التقدم في العمر، يتراجع إنتاج الكولاجين والإيلاستين تدريجياً، وهما البروتينان المسؤولان عن تماسك البشرة ومرونتها. كما تنخفض قدرة الجلد على الاحتفاظ بالماء، ويتباطأ تجدد الخلايا، فيما تزداد تأثيرات العوامل الخارجية مثل الشمس والتلوث والتوتر وقلة النوم.

وتشير مراجعات علمية حديثة إلى أن فقدان الكولاجين لا يرتبط فقط بظهور التجاعيد، بل أيضاً بترقق الجلد وتراجع الإشراقة وظهور الترهل بشكل أوضح. لهذا السبب، ظهرت المكملات الغذائية كحل يهدف إلى دعم البشرة من الداخل، وليس فقط عبر الكريمات الموضعية.

الدور الحقيقي للكولاجين

لا يوجد مكمل ارتبط بمقاومة الشيخوخة بقدر الكولاجين، فمعظم المنتجات تعد ببشرة أكثر امتلاءً ومرونة خلال أسابيع قليلة، لكن الدراسات الحديثة ترسم صورة أكثر توازناً.

ففي تحليل علمي ضخم نُشر عام 2025 وشمل 23 دراسة سريرية وأكثر من 1400 مشارك، لاحظ الباحثون أن مكملات الكولاجين حسنت ترطيب البشرة ومرونتها وخففت مظهر التجاعيد لدى بعض المشاركين.

لكن الدراسة نفسها كشفت نقطة مهمة جداً، فعند التعمق بالأبحاث، اختفى جزء كبير من هذه النتائج الإيجابية. بل خلصت المراجعة إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل سريري قوي يؤكد قدرة الكولاجين على منع شيخوخة البشرة أو علاجها.

ورغم ذلك، لا ينفي الخبراء احتمال وجود فوائد فعلية للكولاجين، خصوصاً فيما يتعلق بترطيب البشرة وتحسين ملمسها، لكنهم يشددون على أن التأثير غالباً محدود وتدريجي، وليس تحولاً جذرياً كما يسود الاعتقاد.



نتائج متفاوتة

يرى الباحثون أن الاختلاف في النتائج يعود إلى عوامل كثيرة، منها العمر، ونوعية النظام الغذائي، ومستوى التعرض للشمس، وحتى جودة النوم.

فالجسم لا يرسل الكولاجين الذي نتناوله مباشرة إلى الوجه، بل يقوم أولاً بتفكيكه إلى أحماض أمينية، ثم يعيد توزيعها وفق حاجاته المختلفة، ما يعني أن البشرة ليست بالضرورة الأولوية الأولى في هذا المجال.

كما أن بعض الدراسات تشير إلى أن المكملات قد تكون أكثر فاعلية عندما يتم استخدامها مع عناصر داعمة مثل الفيتامينC، الضروري لتصنيع الكولاجين داخل الجسم. وفي دراسة حديثة أُجريت على نساء بين 55 و65 عاماً، ساهمت تركيبة تجمع الكولاجين مع حمض إل-سيستين الأميني في تحسين الترطيب وكثافة الجلد وتقليل بعض التجاعيد بعد 12 أسبوعاً من الاستخدام المنتظم.

فعالية مضادات الأكسدة

بعيداً عن الكولاجين، يعتقد كثير من الباحثين أن مضادات الأكسدة قد تلعب دوراً أكثر واقعية واستدامة في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة.

فالجذور الحرة الناتجة عن الشمس والتلوث والتوتر تسرّع تلف الخلايا وتفكيك الكولاجين الطبيعي. لذلك يركّز العلماء على عناصر مثل الفيتامين C، والفيتامين E، والريسفيراترول، والإنزيم المساعد Q10، باعتبارها وسائل تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بالتقدم في العمر.

لكن حتى هنا، لا يتحدث الباحثون عن إيقاف الشيخوخة، بل عن تقليل بعض العوامل التي تسرعها، بمعنى آخر، هذه المكملات قد تؤمن الحفاظ على مظهر صحي للبشرة لفترة أطول، لكنها لا تستطيع إعادة الزمن إلى الوراء.

خطوات تحافظ على شباب البشرة

المفارقة أن أحدث الدراسات تعود دائماً إلى الأساسيات نفسها: الحماية اليومية من الشمس، النوم الجيد، التغذية الغنية بالبروتين والخضار، الامتناع عن التدخين، وتقليل التوتر. فأشعة الشمس وحدها تعتبر من أكبر مسببات الشيخوخة المبكرة، فيما أظهرت أبحاث عديدة أن التدخين يسرّع ظهور التجاعيد بشكل واضح، خصوصاً حول الفم والعينين. كما يشير أطباء الجلد إلى أن الكريمات الموضعية المثبتة علمياً، مثل الريتينول والواقي الشمسي، ما تزال تملك تأثير أقوى من معظم المكمّلات الغذائية المتداولة حالياً.

هل تستحق هذه المكملات التجربة؟

الجواب عن هذا السؤال مرتبط بالتوقعات المنطقية. فالمكملات تمنح تحسناً على مستوى الترطيب أو الإشراقة أو مرونة البشرة، خصوصاً عند استخدامها بانتظام وضمن نمط حياة صحي، لكنها ليست اختصاراً سحرياً للشباب الدائم. ولكن تبقى المشكلة الأساسية في أن سوق المكمّلات يتطور أسرع من الأبحاث العلمية نفسها، ما يجعل كثيراً من وعودها تسبق الأدلة المتوافرة فعلياً. لذلك ينصح الخبراء بالتعامل مع هذه المنتجات كعامل مساعد محتمل، لا كحل جذري لمقاومة الشيخوخة. خاصةً أن سر البشرة الشابة لا يزال أقرب إلى العادات اليومية المستدامة منه إلى كبسولة تعد بإيقاف الزمن.