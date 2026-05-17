شهيدان بغزة وإطلاق نار كثيف على خان يونس وحي التفاح

خبرني - استشهد فلسطينيان، الأحد، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف على جنوبي مدينة خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن شهيدا ارتقى وأصيب آخرون بغارة من مسيّرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي القطاع فجر اليوم الأحد، في حين أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 11 شهيدا وأكثر من 60 مصابا بغارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ مساء أمس.

يأتي ذلك بينما شهدت مناطق جنوبي مدينة خان يونس صباحا إطلاقا كثيفا للنار وقصفا مدفعيا من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مباني سكنية، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة. كما أفاد المراسل بإطلاق نار مكثف من مسيّرات إسرائيلية على منازل المواطنين شرقي حي التفاح.

ومساء أمس، قُتل فلسطينيان وأصيب 3 آخرون جراء قصف شنته مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على سيارة في مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر للأناضول.

وقال الدفاع المدني في غزة إن شهداء وجرحى سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب برج الوحدة في شارع الشفاء غربي مدينة غزة.

ويأتي هذا الهجوم ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ قتل الاحتلال، عبر القصف وإطلاق النار، أكثر من 870 شخصا، وأصاب نحو 2543 آخرين، وفق وزارة الصحة.

ومع سريان وقف إطلاق النار، انسحبت إسرائيل جزئيا من مناطق مختلفة في غزة إلى مواقع تمركز جديدة داخل القطاع، أصبحت تُعرف بمناطق "الخط الأصفر"، ويشمل هذا الخط أكثر من 50% من مساحة القطاع، وفق تأكيدات جيش الاحتلال الإسرائيلي.