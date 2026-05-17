الأوقاف تعلن بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

خبرني - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية خلال العطلة الصيفية، التي ستعقد لمدة شهرين اعتبارا من 27 حزيران المقبل.

وبحسب تعميمين منفصلين موجهين إلى مديريات الأوقاف والشؤون النسائية، أكدت الوزارة ربط برامجها لهذا العام بمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، إذ اتخذت الوزارة شعار "النظافة من الإيمان.. بيئة أنقى ومجتمع أرقى" عنوانا لمراكزها الصيفية لهذا العام، في إطار تعزيز الوعي البيئي والسلوك المجتمعي الإيجابي لدى الطلبة.

وتتضمن التعليمات تشكيل لجان متخصصة في المديريات والأقسام النسائية للإشراف على عملية تسجيل الطلبة للالتحاق بهذه المراكز ومقابلة المشرفين والمشرفات الراغبين في التدريس ومتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة المرافقة لها، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية ورفع تقارير دورية إلى الوزارة.

كما اشترطت الوزارة في المشرفين والمشرفات عددا من الشروط، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي في الشريعة الإسلامية لا يقل عن الدبلوم أو من حفظة القرآن الكريم، إضافة إلى الحصول على شهادة المستوى الأول في التلاوة والتجويد الصادرة عن الوزارة، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما.

وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن المراكز والتسجيل فيها سيتم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مع اعتماد المقابلات الشخصية أساسا للاختيار وعدم تكليف أي مشرف أو مشرفة قبل اجتياز المقابلة بنجاح.

ويأتي إطلاق هذه المراكز ضمن البرامج الموسمية التي تنفذها الوزارة، الهادفة إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية والتطوعية لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم خلال العطلة الصيفية وترسيخ مفاهيم النظافة والمحافظة على البيئة واستثمار أوقاتهم في العلم النافع والأنشطة الهادفة.