وزير العدل الفرنسي يزور الجزائر الاثنين

خبرني - يزور وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الجزائر الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين بالإضافة إلى قضايا "حساسة"، وفق ما أفادت وزارته السبت.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الزيارة هو العمل على فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين البلدين، مشيرة إلى أن دارمانان سيتناول أيضا قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب، وسيستقبله في الجزائر نظيره لطفي بوجمعة.

وبعد بداية الانفراج في العلاقات إثر زيارة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، ثم زيارة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو، تعكس زيارة دارمانان تحسنا في العلاقات بين باريس والجزائر بعد ما يقرب من عامين من الأزمة الدبلوماسية العميقة.

وأكدت وزارة العدل الفرنسية أن "حالات فردية حساسة" ستُناقش خلال الزيارة الاثنين.

ومساء السبت، قال نونيز في تصريح لصحيفة "لا تريبون ديمانش" إن نظيره الجزائري السعيد سيعود وسيزور فرنسا في الأيام المقبلة.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن زيارة نظيره الجزائري هي "إشارة إيجابية للغاية"، مشددا على أن "التعاون الأمني يعاد إرساؤه تدريجيا".

وسيرافق الوزير الفرنسي على نحو "غير مسبوق" وفد من القضاة، يشمل المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيريه، والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش.