الأوقاف الأردنية تُعد برنامجًا توعويًا وإرشاديًا متكاملاً لحجاج 1447هـ

خبرني - أعدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، برنامجا توعويا وإرشاديا متكاملا لموسم حج 1447هـ/ 2026م، أثناء أداء فريضة الحج، وذلك من خلال لجان متخصصة وبرامج ميدانية لمرافقة الحجاج وإرشادهم.

وأوضحت الوزارة لـ"المملكة" أنه تم إعداد دليل لأعمال الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي بنسخة ورقية وإلكترونية، وتم تضمينه ضمن تطبيق "وفد الرحمن".

وأشارت إلى أنه تم عقد دورة علمية للمرشدين المرافقين لقوافل الحجاج، تضمنت شرحا كاملا لأعمال الحج والعمرة والتعليمات الإدارية، إلى جانب تنظيم دروس ومحاضرات داخل الفنادق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى دروس داخل الحافلات الناقلة للحجاج، مع إعداد مادة علمية مقترحة لدروس يوم عرفة؛ لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج على أكمل وجه وبشكل صحيح شرعا.

ولفتت إلى إنشاء مجموعة عبر تطبيق "واتساب" للجنة المعنية بالتوعية، لاستقبال الأسئلة والاستفسارات من الحجاج والمرشدين والواعظات طيلة فترة الحج.

وتشمل البرامج الإرشادية المقدمة للحجاج شرح كيفية أداء مناسك الحج خطوة بخطوة، وتوضيح الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها، وأحكام الحج للنساء وكبار السن، إلى جانب التوعية بالابتعاد عن الازدحامات، وتقبل التغيرات المفاجئة والظروف الخارجية المتعلقة بمواعيد القدوم والمغادرة والتفويج.

وفيما يخص دور الوعاظ والمشرفين، بينت أنهم سيتولون الإرشاد والتعليم للحجاج طيلة فترة الحج منذ انطلاق الرحلة وحتى العودة، من خلال دروس بأحكام المناسك داخل الحافلات والفنادق وأثناء أداء المناسك.