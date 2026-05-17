إسبانيا قد تخطف حمزة عبدالكريم من مصر

خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن إمكانية خسارة منتخب مصر لخدمات اللاعب الصاعد حمزة عبدالكريم.

وذكرت حساب 𝗙𝗼𝗼𝘁 𝗠𝗮𝘀𝗿𝘆 المهتم بأخبار اللاعبين المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية أن ملف الموهبة المصرية الشابة حمزة عبدالكريم أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تقارير تحدثت عن وجود تحركات داخل أكاديمية “لا ماسيا” التابعة لنادي برشلونة من أجل تسريع إجراءات تجنيس اللاعب، بما يسمح له بتمثيل منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا مستقبلًا.

وأضاف: تأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من الجدل الذي صاحب قضية اللاعب التونسي بن فرحات، لتعود مسألة استقطاب المواهب العربية داخل الأكاديميات الأوروبية إلى الواجهة مجددًا، خصوصًا مع تصاعد اهتمام الاتحاد الإسباني بالمواهب الصغيرة التي تنشط داخل منظومة الكرة الإسبانية.

ويُعد حمزة عبد الكريم، المولود عام 2008، من أبرز الأسماء الصاعدة داخل الفئات السنية، حيث لفت الأنظار بقدراته الفنية الكبيرة وتطوره السريع داخل أكاديمية برشلونة، الأمر الذي دفع تقارير إعلامية للحديث عن رغبة قوية في تأمين مستقبله الدولي مع المنتخب الإسباني مبكرًا.

في المقابل، كشفت تقارير إسبانية أن مدرب برشلونة هانسي فليك يتابع اللاعب المصري عن قرب، بعد انضمامه مؤخرًا إلى فريق برشلونة أتلتيك ومشاركته مع فريق تحت 19 عامًا، ووفقًا للتقارير، فإن المدرب الألماني يرى أن حمزة عبدالكريم يمتلك إمكانيات تؤهله لترك بصمة قوية مع الفريق الأول مستقبلًا، كما يُنتظر أن يمنحه فرصة الظهور خلال فترة الإعداد للموسم الجديد من أجل تقييم تطوره بشكل أكبر.