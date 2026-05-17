من شاكيرا إلى جوناس براذرز.. 7 حفلات عالمية تُشعل أجواء أبوظبي

خبرني - تستعد أبوظبي لاحتضان موسم موسيقي استثنائي خلال عام 2026، مع جدول حافل بالحفلات العالمية التي تجمع بين كبار نجوم البوب والموسيقى، في سلسلة فعاليات تمتد من سبتمبر (أيلول) حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتعد جمهورها بتجارب ترفيهية لا تُنسى على مسارح جزيرة ياس.

وتأتي أبرز الحفلات المنتظرة كالتالي:

كريستينا أغيليرا تفتتح الموسم

تعود النجمة الأمريكية العالمية كريستينا أغيليرا إلى أبوظبي بعد نجاحها الكبير في "ليالي السعديات"، لتقدم حفلاً يُتوقع أن يكون من الأكثر حضوراً هذا العام، مدعوماً بسجل يتجاوز 100 مليون نسخة مباعة وأشهر أغانيها، حيث يُقام الحفل المنتظر على مسرح الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل.

"The Corrs" تعيد ذكريات الألفية

تعود الفرقة الأيرلندية الشهيرة "The Corrs" إلى أبوظبي لإحياء ليلة موسيقية مميزة تستحضر أجواء التسعينيات وبدايات الألفية، من خلال مجموعة من أشهر أغانيها التي صنعت جماهيريتها حول العالم. ويُقام حفلها على مسرح الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في 27 سبتمبر (أيلول) المقبل.

حفل جماهيري لجوناس براذرز

يستعد ثلاثي الروك الأمريكي الشهير "Jonas Brothers" لإحياء حفل جماهيري مرتقب ضمن مهرجان "أوفليميتس"، حيث يقدمون مجموعة من أبرز أغانيهم التي تحظى بتفاعل واسع من الجمهور. الحفل يُقام في حديقة الاتحاد بجزيرة ياس يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

شاكيرا تقود ليلة استثنائية

تتألق النجمة اللاتينية العالمية شاكيرا، في حفل ضخم ضمن مهرجان "وفليميتس"، في إطار جولتها العالمية، وسط توقعات بأن يكون من أبرز العروض الموسيقية هذا العام، وذلك في حديقة الاتحاد بجزيرة ياس يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

تاركان لأول مرة في أبوظبي

يصل النجم التركي الشهير تاركان، إلى العاصمة الإماراتية للمرة الأولى، بعد نجاحات قياسية حققتها حفلاته الأخيرة، ليقدم عرضاً منتظراً أمام جمهوره في أبوظبي على مسرح الاتحاد أرينا يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

لويس كابالدي في جولة نجاح جديدة

يعود النجم البريطاني لويس كابالدي إلى أبوظبي بعد مشاركته الناجحة مؤخراً، ليحيي حفلاً ضمن فعاليات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى، في تجربة تمزج بين الموسيقى وأجواء السباق العالمية.

ويُقام الحفل في حلبة مرسى ياس يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

زارا لارسون تفتتح حفلات "الفورمولا 1"

تشارك النجمة السويدية زارا لارسون في افتتاح حفلات الفورمولا 1، مقدمة باقة من أشهر أغانيها العالمية في واحدة من أبرز ليالي عطلة نهاية الأسبوع، ومن المُنتظر أن يُقام الحفل في حلبة مرسى ياس يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.