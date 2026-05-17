حفلات عيد الأضحى 2026.. كاظم الساهر وجورج وسوف يشعلان مسارح الإمارات

خبرني - تستعد دولة الإمارات لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2026 بجدول حافل بالفعاليات الفنية والثقافية، حيث تتحوّل مسارح دبي وأبوظبي إلى وجهات عالمية تستقطب نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي والعروض العالمية.

ليال طربية بصبغة عراقية وخليجية

يتصدر القيصر كاظم الساهر المشهد الفني في العاصمة أبوظبي، حيث يحيي حفلاً ضخماً في "سبيس 42 أرينا" يوم 28 مايو (أيار)، ليقدم لجمهوره مزيجاً من قصائده الخالدة وألحانه الكلاسيكية.

- تبدأ الحفلة في تمام الساعة 9 مساءً، بأسعار تذاكر تبدأ من 295 درهماً إماراتياً.

وفي اليوم التالي، 29 مايو (أيار)، سيكون عشاق الفن الخليجي على موعد مع النجم ماجد المهندس على مسرح "كوكا كولا أرينا" بدبي، ليضفي أجواءً من الرومانسية بأغانيه الشهيرة.

- ينطلق الحفل الساعة 9 مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 195 درهماً.

تنوع فني يرضي جميع الأذواق

وضمن سلسلة الحفلات الموسيقية، تشهد "دبي أوبرا" يوم 28 مايو (أيار) حضوراً لافتاً للفنان اللبناني "آدم"، الذي اشتهر بصوته القوي في تقديم تترات المسلسلات والأغاني الدرامية.

- يستقبل مسرح دبي أوبرا الحفل المسائي، ويمكن الحصول على التذاكر عبر الموقع الرسمي للأوبرا.

وفي سياق مختلف، يطل الفنان السوداني طه سليمان على جمهور "ذا أجندا" بدبي يوم 29 مايو، مقدماً مزيجاً فريداً من الألحان السودانية التقليدية وإيقاعات "الأفرو-آراب".

- يبدأ العرض الساعة 8 مساءً، بأسعار تبدأ من 150 درهماً.

أما الختام الطربي، فسيكون بتوقيع سلطان الطرب جورج وسوف والنجم زياد برجي، في "سكاي 42 أرينا" بأبوظبي يوم 30 مايو.

- تبدأ الأمسية الساعة 9 مساءً، وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 150 درهماً.

فنون عالمية للعائلة

ولم تغب العروض العائلية عن المشهد، حيث تتألق الفنانة البحرينية هيفاء حسين في مسرحية "مملكة إيليرا" على مسرح "نيو كوفنت غاردن" بمول الإمارات يوم 28 مايو.

- تقدم المسرحية عرضين في الساعة 5 مساءً و7 مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 40 درهماً فقط.

وفي حدث استثنائي، تستضيف "دبي أوبرا" يوم 30 مايو حفل الوداع التاريخي لأسطورة الباليه العالمي إيفان فاسيليف، ضمن أمسية "ألكسندريت غالا"، والذي يمثل ظهوره الأخير والنهائي على خشبة المسرح قبل اعتزاله الفني.

- يبدأ العرض الراقص الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر تبدأ من 290 درهماً.

نبض الموسيقى الإلكترونية

ولمحبي الإيقاعات الصاخبة، يحيي المنسق الموسيقي "فرانسيس ميرسييه" سهرة خاصة في "وايت أبوظبي" يوم 29 مايو.

- تنطلق السهرة في الساعة 10 مساءً، وتبدأ التذاكر من 150 درهماً.

وبهذا التنوع الكبير، تؤكد الإمارات مجدداً مكانتها كمركز إقليمي رائد للترفيه والثقافة، موفرة لزوارها وسكانها تجربة احتفالية لا تُنسى في عيد الأضحى المبارك.