أغلى وجبة في التاريخ.. مزاد (إي باي) يصل لـ 9 ملايين دولار

خبرني - جمع مزاد خيري استثنائي أكثر من 9 ملايين دولار، حين وافق أحد المزايدين على دفع مبلغ تسعة ملايين و100 دولار فقط، للفوز بفرصة تناول الغداء مع الملياردير وارن بافيت ونجم كرة السلة ستيفن كاري وزوجته عائشة كاري.

أُقيم المزاد على منصة "إي باي" (eBay) على مدار أسبوع كامل، وأُسدل الستار عليه يوم الخميس، فيما لم تُكشف هوية الفائز حتى الآن.

تضمن الاتفاق دعوة الفائز برفقة 7 ضيوف من اختياره للانضمام إلى طاولة تضم بافيت والزوجين ستيفن وعائشة كاري، بهدف توجيه العوائد لصالح مؤسسة "غلايد" ومنظمة "إيت ليرن بلاي"، يوم 24 يونيو (حزيران) القادم.

وأعلن الملياردير البالغ من العمر 95 عاماً، التزامه بمضاعفة المبلغ الفائز لكل مؤسسة، مما يرفع إجمالي التبرعات الناتجة عن هذه الفعالية إلى نحو 27 مليون دولار في خطوة تعكس فلسفته الراسخة تجاه العمل المجتمعي.

تستهدف مؤسسة "غلايد" دعم الفقراء والمشردين في سان فرانسيسكو، وهو مسار بدأه بافيت منذ عقود بتشجيع من زوجته الراحلة سوزان، حيث جمع لها أكثر من 53 مليون دولار عبر مزادات سابقة، وفي المقابل تركز منظمة "إيت ليرن بلاي" التي أسسها نجم "غولدن ستيت واريرز" وزوجته عائشة على تحسين التغذية ومحو الأمية لدى الأطفال.

وعلى مدار 21 مزاداً بين عامي 2000 و2022، جمع بافيت نحو 53.2 مليون دولار لصالحها، ويبقى العرض الفائز عام 2022 البالغ 19 مليون دولار الأعلى في تاريخ مزادات "إي باي" الخيرية.

ويواصل رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي" تنفيذ خطته طويلة الأمد للتبرع بمعظم ثروته التي تتجاوز 143 مليار دولار، إذ يشرف أبناؤه الثلاثة على صندوق خيري مخصص لهذا الغرض.

من ناحية أخرى، تُعرف عائشة كاري خارج الملاعب بوصفها رائدة أعمال ومؤلفة كتب طبخ وناشطة في مكافحة جوع الأطفال، فيما يحمل زوجها ستيفن 4 ألقاب في دوري "إن بي إيه" (NBA) وجائزة أفضل لاعب مرتين مع فريق "غولدن ستيت واريرز" (Golden State Warriors).