بعد اعتمادها في الإمارات.. ما هي قطرة (مايبو) التي تحارب تبخر الدموع؟

خبرني - أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد عقار "مايبو" (MIEBO) المبتكر، لتصبح دولة الإمارات بذلك ثالث دولة على مستوى العالم توافق على استخدام هذا الدواء.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز ريادة الدولة في استقطاب أحدث الابتكارات الدوائية العالمية، موفرة حلاً جذرياً للمرضى الذين يعانون من أعراض جفاف العين المرتبط بخلل غدد الجفن، مما يضع الإمارات في طليعة المنظومات الدوائية التي تتبنى التقنيات العلاجية الحديثة وفق أعلى المعايير.

كيف يعمل "مايبو"؟

يختلف عقار "مايبو"، الذي طورته شركة "بوش آند لومب"، عن القطرات التقليدية (الدموع الاصطناعية) التي تكتفي بإضافة ترطيب مؤقت يتبخر سريعاً. فالمادة الفعالة فيه، وهي "بيرفلوروهكسيلوكتان" (Perfluorohexyloctane)، تعمل كحاجز وقائي يمنع تبخر الدموع الطبيعية.

وتعد هذه القطرة الأولى من نوعها التي تستهدف "تبخر الدموع" بشكل مباشر، حيث تتكون من صيغة خالية تماماً من الماء، والمواد الحافظة، والمنشطات (الستيرويدات).

وبمجرد وضعها، تنتشر القطرة بسرعة لتشكل طبقة أحادية رقيقة على سطح العين، تحاكي الطبقة الزيتية الطبيعية للدموع، مما يضمن استقرار الغشاء الدمعي لفترات طويلة ويقلل من الاحتكاك المزعج أثناء الرمش.

أدلة سريرية ونتائج ملموسة

جاء قرار الاعتماد مستنداً إلى نتائج علمية قوية من دراستين سريريتين عالميتين هما "GOBI" و"MOJAVE"، واللتين شملتا أكثر من 1200 مريض. وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً وذا دلالة إحصائية في تخفيف علامات وأعراض المرض خلال 8 أسابيع فقط من الاستخدام بمعدل أربع مرات يومياً.

كما أكدت دراسة التمديد "KALAHARI" استمرار فعالية الدواء وسلامته لمدة تصل إلى 52 أسبوعاً، مما يجعله خياراً آمناً وفعالاً للإدارة طويلة المدى لمرض جفاف العين.

لمن يوجه هذا العلاج؟

يُعد مرض جفاف العين من الحالات الشائعة التي تؤثر في جودة الحياة والراحة البصرية لملايين الأشخاص، ويعتبر "مايبو" خياراً مثالياً للفئات التالية:

- المصابون بجفاف العين التبخيري المرتبط بخلل غدد "مايبوميوس".

- المرضى الذين لم يجدوا راحة مستدامة في الدموع الاصطناعية التقليدية.

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المواد الحافظة الموجودة في القطرات الأخرى.

- من يبحثون عن علاج لا يسبب تشوشاً في الرؤية، وهو ما يميز "مايبو" عن المراهم الزيتية التقليدية.

وبهذا الاعتماد، لا توفر مؤسسة الإمارات للدواء مجرد عقار جديد، بل تقدم منهجاً علاجياً يستهدف الأسباب الجذرية للمرض بدلاً من الاكتفاء بعلاج الأعراض.