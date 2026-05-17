الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة!

خبرني - أظهرت مراجعة علمية أجراها باحثون من جامعة شيكاغو أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يسبب الإصابة بأمراض مزمنة ويؤدي إلى تدهور الصحة.

حلل الباحثون بيانات عن الأنظمة الغذائية للإنسان القديم، وأبحاث الصحة الحديثة، والآليات الجزيئية التي تؤثر بها اللحوم على الجسم، وأشاروا إلى أن اللحوم الحمراء كانت مهمة للطاقة والدهون لدى أسلافنا القدماء، لكن كميات وأنماط استهلاكها في العصر الحديث أصبحت تختلف كثيرا مقارنة بالنظام الغذائي للإنسان القديم، لذا باتت من الضروري معرفة آثارها على الصحة.

وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء، وخاصة اللحوم المصنعة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري من النوع الثاني، وسرطان القولون، والوفاة المبكرة.

ركّز العلماء أثناء دراستهم بشكل خاص على جزيء Neu5Gc الموجود في اللحوم الحمراء، والذي لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجه طبيعيا، إذ تبين أن هذا الجزيء أن يتراكم في الأنسجة بعد تناول هذه اللحوم ويحفّز الالتهابات المزمنة.

وشدد الباحثون على أن الدراسة لا تدعو إلى الامتناع التام عن تناول اللحوم، بل إلى إعادة النظر في العادات الغذائية الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستوى الحالي لاستهلاك اللحوم يتجاوز بكثير ما اعتاد عليه البشر عبر مراحل التطور.