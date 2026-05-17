تطوير عدسات لاصقة ذكية لعلاج الاكتئاب دون أدوية

خبرني - طوّر علماء عدسات لاصقة ذكية قادرة على تحفيز الدماغ عبر العين، في خطوة جديدة قد تفتح آفاقا مختلفة لعلاج الاكتئاب دون أدوية.

وتعتمد هذه التقنية على عدسات لاصقة شفافة ومرنة مزوّدة بأقطاب كهربائية دقيقة، ترسل إشارات كهربائية خفيفة إلى الشبكية. وتعمل هذه الإشارات على تحفيز مسارات عصبية مرتبطة بالمزاج داخل الدماغ، عبر آلية تعرف باسم "التداخل الزمني"، حيث لا تنشط الإشارات إلا عند تقاطعها في نقطة محددة، ما يسمح بتحفيز دقيق لمناطق بعينها.

وأظهرت التجارب أن الفئران المصابة بالاكتئاب والتي خضعت للعلاج بهذه العدسات لمدة 30 دقيقة يوميا على مدار ثلاثة أسابيع، شهدت تحسنا واضحا في السلوك والوظائف العصبية والبيولوجية، مقارنة بالفئران غير المعالجة، وبدرجة تقارب تلك التي عولجت بـ"فلوكستين" (المادة الفعالة في مضاد الاكتئاب "بروزاك").

وشملت التجربة أربع مجموعات من الفئران: مجموعة سليمة، وأخرى مصابة بالاكتئاب دون علاج، وثالثة تلقت التحفيز عبر العدسات، ورابعة عولجت دوائيا بـ"فلوكستين". واعتمد الباحثون في التقييم على اختبارات سلوكية، وقياسات لنشاط الدماغ، ومؤشرات حيوية في الدم والدماغ.

وأظهرت النتائج أن العلاج بالعدسات ساعد في إعادة الاتصال بين الحصين وقشرة الفص الجبهي، وهما منطقتان مرتبطتان بتنظيم المزاج، كما خفّض مستويات الالتهاب في الدماغ، وقلل هرمون التوتر "كورتيكوستيرون" بنسبة 48%، ورفع مستوى السيروتونين (هرمون السعادة) بنسبة 47% مقارنة بالفئران غير المعالجة.

وقال الباحث الرئيسي جانغ-أونغ بارك، من جامعة يونسي، إن هذه النتائج تشير إلى إمكانية استخدام العين كنافذة غير جراحية للوصول إلى دوائر الدماغ المسؤولة عن المزاج، مضيفا أن التقنية قد تمثل نهجا جديدا لعلاج الاكتئاب والقلق والإدمان واضطرابات معرفية أخرى دون الحاجة إلى أدوية.

وأوضح الباحثون أن العدسات طُورت باستخدام مواد موصلة رقيقة مثل أكسيد الغاليوم والبلاتين، مع التأكيد على أنها ما تزال في مرحلة التجارب الحيوانية وليست مخصصة للاستخدام البشري بعد.

ويخطط الفريق البحثي للانتقال إلى اختبارات أكثر تقدما تشمل حيوانات أكبر حجما، إضافة إلى تطوير نسخة لاسلكية من العدسات، قبل التوجه نحو التجارب السريرية على البشر، مع التأكيد على ضرورة تقييم السلامة والفعالية على المدى الطويل.