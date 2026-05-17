الاحد: 17 أيار 2026
صحيفة الإمارات تستفيد من المسيرات الروسية

خبرني - أفاد موقع The War Zone الإلكتروني الأمريكي بأن الإمارات العربية المتحدة استفادت من الخبرة الروسية في حماية منشآت الطاقة الحيوية من هجمات الطائرات المسيرة.
وظهرت في صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هياكل معدنية واقية تم بناؤها حول خزانات الوقود بالقرب من مطار دبي الدولي. ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها مثل هذه الحماية في دول الخليج.

وأضاف الموقع قائلا: "من غير الواضح متى بدأ بناء هذه الهياكل، وكم عدد هذه التحصينات التي تقوم الإمارات ببنائها أو تخطط لبنائها".
ورغم أن هذه الهياكل تعتبر جديدة نسبيا في الإمارات، إلا أن روسيا تستخدم حماية مماثلة منذ عدة سنوات. وليس من المستغرب أن تلجأ الإمارات إلى مثل هذه التدابير، فمنذ بدء النزاع المسلح في الخليج في 28 فبراير الماضي، تأثرت الدولة بشكل كبير بالهجمات الإيرانية.

فقد تعرضت منشأتان كبيرتان للبنية التحتية للطاقة في الإمارات، وهما مستودع النفط في ميناء الفجيرة ومصفاة الغاز في حبشان، لأضرار جراء صواريخ ومسيرات إيرانية.

ويختتم التقرير بالقول إن فعالية هذه المنشآت الجديدة لا يمكن تقييمها إلا في حال حدوث هجمات جديدة.

