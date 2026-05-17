نور الشخانبة تتوج بذهبية بطولة نادي مدينة الحسين للشباب للتايكوندو 2026

خبرني - تألقت اللاعبة نور الشخانبة في بطولة نادي مدينة الحسين للشباب للتايكوندو 2026، التي أُقيمت في صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب يومي 8 و9 أيار، حيث تمكنت من حصد الميدالية الذهبية بعد سلسلة من المنافسات القوية، أظهرت خلالها مستوى مميزًا وروحًا قتالية عالية.

وشهدت البطولة، التي افتتحها وزير الشباب رائد العدوان، مشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة، واستمرت على مدار يومين تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً للجهد والتدريب المتواصل، مع تمنياتنا للبطلة نور الشخانبة بمزيد من التألق والنجاحات في البطولات العربية والدولية المقبلة، ورفع اسم الأردن عاليًا في المحافل الرياضية.

