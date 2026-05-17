ليفاندوفسكي يعلن رسميا رحيله عن برشلونة

خبرني - أعلن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن قراره بالرحيل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني فور انتهاء الموسم الجاري.

ونشر ليفاندوفسكي عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو عاطفيا يوثق أجمل ذكرياته وأهدافه بقميص الفريق مرفقا إياه برسالة وداع جاء فيها: "بعد 4 سنوات حافلة بالتحديات والعمل الدؤوب حان وقت المضي قدما أغادر ولدي شعور بأن المهمة قد أنجزت بنجاح 4 مواسم و3 بطولات".

وأضاف معبرا عن تقديره للجماهير الكتالونية: "لن أنسى أبدا فيض المشاعر والحب الذي غمرتموني بهما منذ يومي الأول لقد كانت كتالونيا ولا تزال هي مكاني المفضل على وجه الأرض".

ووجه النجم البولندي الشكر لكل من سانده في رحلته قائلا: "أشكر كل من التقيت بهم خلال هذه السنوات الأربع الجميلة وأخص بالشكر الرئيس خوان لابورتا الذي منحني الفرصة لأعيش الفصل الأكثر إثارة وإدهاشًا في مسيرتي المهنية".

واختتم ليفاندوفسكي رسالته بكلمات حماسية أكدت فخره بالمستوى الذي وصل إليه الفريق: "برشلونة عاد الآن إلى مكانته الطبيعية التي يستحقها فليحيا برشلونة ولتحيا كتالونيا".



وينتهي عقد النجم البولندي مع النادي الكتالوني رسميا في الـ30 من يونيو المقبل

وشارك في الموسم الحالي برفقة برشلونة خلال 44 مباراة وسجل 18 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة رغم أنه بات بديلا في أغلب فترات الموسم الحالي.