كوريا تبحث حلول انهاء أزمة (سامسونغ)

خبرني - رحب رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم مين سيوك باستئناف الحوار بين شركة "سامسونغ" للإلكترونيات ونقابة عمالها ووصفه بأنه فرصة أخيرة لمنع الإضراب الوشيك.

وأدلى كيم بهذه التصريحات اليوم الأحد في خطاب للأمة فيما يتعلق بإضراب شركة "سامسونغ"، بعد أن قرر العمال والإدارة استئناف محادثات الوساطة التي تقودها الحكومة يوم الاثنين، وذلك قبل 3 أيام فقط من الإضراب المخطط له.

وأكد أن المحادثات التي ستعقد يوم 18 مايو هي الفرصة الأخيرة عمليا لمنع الإضراب، مشددا على أنه لا ينبغي للعمال والإدارة الاستهانة بأهميتها.

وحذر كيم من أن الحكومة ستدرس جميع التدابير الممكنة بما في ذلك التحكيم الطارئ، للحد من الاضرار المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وحث كيم مرارا وبقوة كلا من العمال والإدارة على إيجاد طريقة لتجنب الإضراب.

ولا يزال الطرفان على خلاف واسع بشأن المكافآت القائمة على الأداء المرتبطة بأرباح أعمال أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للشركة وسط دورة النمو الفائقة المستمرة في سوق الذاكرة.

واقترحت الإدارة الإبقاء على نظام حوافز الأرباح الزائدة الحالي مع السماح بحساب مجموع المكافآت على أساس 10% من الأرباح التشغيلية أو القيمة الاقتصادية المضافة.

كما اقترحت الشركة إدخال نظام مكافآت خاص، قائلة إن ذلك سيساعد في إنشاء هيكل حوافز أكثر مرونة.

وفي المقابل، طالبت النقابة بمكافآت أداء ثابتة تعادل 15% من الأرباح التشغيلية التي يحققها قسم أشباه الموصلات في الشركة، إلى جانب إلغاء سقف المدفوعات.