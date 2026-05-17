*
الاحد: 17 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • لمسات
  • مخاطر الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين بسبب الهواتف الذكية

مخاطر الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين بسبب الهواتف الذكية

  • 17 أيار 2026
  • 03:54
مخاطر الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين بسبب الهواتف الذكية

خبرني - يشير طبيب القلب برانيسلاف بوغونوفيتش، إلى أن الجيل الشاب، الذي يستخدم الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى بكثرة، يواجه مخاطر تتعلق بصحة العين.

ووفقا له، يؤدي الاستخدام المتواصل للشاشات إلى إجهاد الجهاز العصبي. وتشمل عوامل الخطر الرئيسية اضطرابات النوم، والتوتر المزمن، ونمط الحياة المرتبط بالانخراط الرقمي المستمر.

ويقول: "قد يؤدي التعرض للإشعاع الناتج عن الشاشات، أو إجهاد العين، إلى الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين بعد سنوات عديدة. وللحد من هذه المخاطر، يجب خفض سطوع الشاشة ليلا والتحكم في مدة استخدام الأجهزة".

ويؤكد الطبيب أن أمراض القلب والأوعية الدموية، نادرة الحدوث لدى الشباب، على الرغم من وجود حالات فردية لارتفاع مستوى ضغط الدم. ولكن المشكلة الرئيسية هي العوامل السلوكية- الارهاق المزمن، اضطراب النوم، وليس الأمراض الجسدية. ووفقا له، "الكمبيوتر لا يتعب، بل يسخن أما الإنسان فيتعب"، مشيرا بذلك إلى التأثير التراكمي للإفراط في استخدام التكنولوجيا الرقمية.

ويشير الطبيب، إلى أن الجيل الشاب بصورة عامة أكثر اهتماما بصحتهم مقارنة بالأجيال السابقة. كما أنهم أكثر حرصا على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني. ولكنهم في المقابل أكثر عرضة للإدمان على التكنولوجيا الرقمية والإجهاد النفسي.

ويؤكد، على أن تأثير هذه العوامل قد تظهر على المدى الطويل وحتى عواقب محتملة في سن الثلاثين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ما هي كمية ونوع السوائل التي يجب شربها للوقاية من حصى الكلى؟
ما هي كمية ونوع السوائل التي يجب شربها للوقاية من حصى الكلى؟
  • 2026-05-17 03:49
كنز خفي..7 فوائد منزلية لبقايا القهوة
كنز خفي..7 فوائد منزلية لبقايا القهوة
  • 2026-05-17 02:15
رقبتك تتألم من الهاتف؟ الحلول عند سائقي فورمولا 1
رقبتك تتألم من الهاتف؟ الحلول عند سائقي فورمولا 1
  • 2026-05-17 02:05
هل تدفع عظامك ثمن الطعام النباتي؟ دراسة تثير القلق
هل تدفع عظامك ثمن الطعام النباتي؟ دراسة تثير القلق
  • 2026-05-17 01:42
هل يختبئ هانتا في السائل المنوي لسنوات؟.. دراسة تثير صدمة
هل يختبئ هانتا في السائل المنوي لسنوات؟.. دراسة تثير صدمة
  • 2026-05-17 00:47
لا علاج ولا لقاح.. الكونغو تعلن عن سلالة فتاكة جدا من إيبولا
لا علاج ولا لقاح.. الكونغو تعلن عن سلالة فتاكة جدا من إيبولا
  • 2026-05-16 22:49