مخاطر الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين بسبب الهواتف الذكية

خبرني - يشير طبيب القلب برانيسلاف بوغونوفيتش، إلى أن الجيل الشاب، الذي يستخدم الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى بكثرة، يواجه مخاطر تتعلق بصحة العين.

ووفقا له، يؤدي الاستخدام المتواصل للشاشات إلى إجهاد الجهاز العصبي. وتشمل عوامل الخطر الرئيسية اضطرابات النوم، والتوتر المزمن، ونمط الحياة المرتبط بالانخراط الرقمي المستمر.

ويقول: "قد يؤدي التعرض للإشعاع الناتج عن الشاشات، أو إجهاد العين، إلى الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين بعد سنوات عديدة. وللحد من هذه المخاطر، يجب خفض سطوع الشاشة ليلا والتحكم في مدة استخدام الأجهزة".

ويؤكد الطبيب أن أمراض القلب والأوعية الدموية، نادرة الحدوث لدى الشباب، على الرغم من وجود حالات فردية لارتفاع مستوى ضغط الدم. ولكن المشكلة الرئيسية هي العوامل السلوكية- الارهاق المزمن، اضطراب النوم، وليس الأمراض الجسدية. ووفقا له، "الكمبيوتر لا يتعب، بل يسخن أما الإنسان فيتعب"، مشيرا بذلك إلى التأثير التراكمي للإفراط في استخدام التكنولوجيا الرقمية.

ويشير الطبيب، إلى أن الجيل الشاب بصورة عامة أكثر اهتماما بصحتهم مقارنة بالأجيال السابقة. كما أنهم أكثر حرصا على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني. ولكنهم في المقابل أكثر عرضة للإدمان على التكنولوجيا الرقمية والإجهاد النفسي.

ويؤكد، على أن تأثير هذه العوامل قد تظهر على المدى الطويل وحتى عواقب محتملة في سن الثلاثين.